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    أكاديمي قطري: المتضرر الأول من الحصار على قطر هم الناس العاديون الأبرياء

    حول العالم
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    عماد الطفيلي
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    ضيف الحلقة: الأكاديمي والإعلامي القطري الدكتور علي الهيل.

    قطر، الدوحة
    © Sputnik. Vitaliy Belousov
    قطر ترد على بيان الدول المقاطعة وتطالب بإنهاء الحصار ومحاسبة المسؤولين عنه
    أصدرت قطر، مساء الأربعاء 28 فبراير/ شباط الماضي، بيانا ردت فيه على البيان الذي أصدرته دول المقاطعة الأربع الذي جاء فيه أن قطر أشعلت أزمة دبلوماسية وتريد إشغال مجلس حقوق الإنسان بها.

    وردا على ذلك، طالبت قطر من مجلس حقوق الإنسان والآليات التابعة له، بإيلاء انتهاكات دول الحصار ضدها، الاهتمام الكافي والعمل على إنهائها فورا ومحاسبة المسؤولين عنها وتعويض المتضررين منها تعويضا عادلا.

    وقدم الوفد القطري الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، ردا على البيان الذي قدمه المندوب الإماراتي الدائم نيابة عن دول الحصار الأربع، والذي مارس فيه حق الرد على البيان الذي تقدم به نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يوم الاثنين.

    وقال طلال النعمة السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر، إن دول الحصار فشلت في تقديم أي دليل حقيقي مبني على أسس متينة حيال المزاعم التي أوردتها بشأن دعم قطر للإرهاب، وفشلت أيضا في تقديم المبررات والحجج القانونية للإجراءات القسرية التي فرضتها والتي تعتبر بمثابة عقاب جماعي.

    يقول الأكاديمي والإعلامي القطري الدكتور علي الهيل في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الصدد:

    دول الحصار الأربع هي التي فرضت الحصار خارج نطاق مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وكان يفترض قبل أن يُفرض الحصار البري والبحري والجوي، والقطيعتين الدبلوماسية والقنصلية ، والتي قرأناها نحن على أنها إعلان حرب ضد دولة قطر، نتيجة اختلافات من وجهة نظرهم، وكان يمكن أن تناقش هذه القضية أولا: من خلال الآلية المشتركة،وهي مجلس التعاون الخليجي، ولكن للأسف دول المقاطعة الأربع اتخذت قرارا يمكن وصفه بالأحادي،لفرض الحصار على قطر، متجاوزة بذلك مجلس التعاون بالإضافة إلى تجاوز كل من دولة الكويت وسلطنة عمان. هذه التدابير التي اتخذتها الدول الأربع  ضد قطرهي تدابير قسرية انفرادية تخالف مبادئ القوانين الدولية.

     ويتابع الهيل قائلا: أعلنت دولة قطر منذ البداية على أن المتضرر الأول من الحصار، هم الناس العاديون الذين لا ذنب لهم على الإطلاق. لذلك كرس وزير الخارجية القطري في جنيف هذا الإقتناع وهذه القناعة بأن دول الحصار الأربع تمارس حصارا جائرا ضد أبناء مجلس التعاون الخليجي.

    التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

    إعداد وتقديم: عماد الطفيلي

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