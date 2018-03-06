إعلامي إيراني: زيارة الوزير الفرنسي لها أهمية كبرى لفرنسا كما للولايات المتحدة

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني ضرورة صون الاتفاق النووي، دعما لإرساء الأمن والاستقرار والتعاون الإقليمي.

© AFP 2018/ Majid Sourati عشرات الإيرانيين يتظاهرون أمام الخارجية الإيرانية احتجاجا على زيارة وزير الخارجية الفرنسي

وقال روحاني لدى استقباله، يوم الاثنين 5 مارس/آذار الجاري، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن تقويض الاتفاق النووي سيجلب الندم للجميع وبالطبع نحن مستعدون لجميع الاحتمالات غير المتوقعة.

واعتبر روحاني الاتفاق النووي بأنه اختبار لجميع الأطراف المتفاوضة، وقال إن بقاء الاتفاق النووي سيبرهن للعالم أن المفاوضات والدبلوماسية هي أفضل الخيارات لتسوية المشاكل وأن انهياره يعني أن المفاوضات السياسية ما هي إلا مضيعة للوقت.

وأكد روحاني ضرورة التزام جميع الأطراف المتفاوضة بتعهداتها في الاتفاق النووي، وقال إن إيران لن تكون أبدا البادئة بانتهاك الاتفاق، وأن هذا الاتفاق يلعب دورا مؤثرا في تكريس الثقة والاستقرار والتعاون الإقليمي والدولي.

وشدد على ضرورة صون الاتفاق النووي دعما لإرساء الأمن والاستقرار والتعاون الاقليمي، وقال إن تقويض الاتفاق النووي سيجلب الندم للجميع وبالطبع فاننا سنكون على استعداد لاية احتمالات غير متوقعة.

ولفت روحاني الى تطابق وجهات النظر بين ايران وفرنسا فيما يتعلق بالاتفاق النووي وضرورة بقائه وقال انه ولحسن الحظ اليوم وبسبب الاتفاق النووي باتت الاجواء مناسبة لتطوير العلاقات والتعاون الثنائي ما يستلزم التحرك في ضوء تحقيق الاهداف المهمة والمشتركة ومصالح الشعبين.

يقول الإعلامي والمحلل السياسي الإيراني محمد غروي في حديث لبرنامج "حول العالم" بشأن أهداف زيارة وزير الخارجية الفرنسي الحالية إلى طهران، هذه الزيارة للوزير الفرنسي من أجل التمهيد لزيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى إيران خلال العام الحالي، وجاء ليمهد سياسيا ودبلوماسيا لهذا الموضوع.

لكن هناك مواضيع فرضت نفسها على سلسلة اللقاءات التي حصلت بالأمس في طهران واليوم أيضا، وهذا يدل على أن الزيارة لها أهمية كبرى، وليس فقط لفرنسا وإنما للولايات المتحدة أيضا، حيث وصفه البعض في طهران أنه جاء موفدا من ترامب مباشرة، كما وصفوا زيارته بأنها بمثابة رسائل متبادلة بين إيران وأميركا-ترامب.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي