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11:19 09 مارس/ آذار 2018
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    خبير عسكري سوري: الساعات القادمة ستشهد تسليما واستسلاما للمجموعات الإرهابية في الغوطة الشرقية

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    ضيف الحلقة: الخبير العسكري الاستراتيجي العميد الدكتور علي مقصود

    أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تأجيل دخول قافلة المساعدات الإنسانية التي كانت مقررة يوم الخميس 8 مارس/أذار إلى الغوطة الشرقية في سوريا، إلى أجل غير مسمى.

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    وجاء الإعلان عن تأجيل دخول قافلة المساعدات الإنسانية على لسان المتحدثة باسم اللجنة يولاندا جاكمت، حيث أشارت إلى أن وتيرة تسارع الأوضاع على الأرض في الغوطة الشرقية لا تسمح للصليب الأحمر بتنفيذ العملية، ومن غير الواضح متى ستستأنف.

    من جانبه، أوضح المتحدث باسم مركز المصالحة الروسي اللواء يوري يفتوشينكو أن قرار تأجيل دخول القافلة جاء "بسبب تكثيف مسلحي "جبهة النصرة" الإرهابية قصفهم لمنطقة دخول المساعدات"، مضيفا أن "عملية تقديم المساعدات الإنسانية ستستأنف بعد استقرار الوضع".

    من جهة أخرى، قال مصدر عسكري لقناة آر تي اليوم اليوم الخميس، إن الجيش السوري يعطي مهلة لمسلحي مسرابا لتسليم الغوطة الشرقية قبل انتهاء ساعات الهدنة وإلاّ فيهدد ببدء عمل عسكري ضدهم.

    وكان قائد عسكري في القوات الرديفة لدمشق أعلن في وقت سابق من هذا اليوم أن قوات الجيش السوري تمكنت من شطر الغوطة الشرقية إلى جزئين، فيما توشك القوات الحكومية المتقدمة من الشرق أن تنضم إلى القوات عند الطرف الغربي للجيب.

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    ونقلت وكالة رويترز عن القائد العسكري الذي رفض ذكر اسمه، أن عرض الجزء المتبقي من الأراضي الذي يربط الجزئين الشمالي والجنوبي للجيب يبلغ كيلومترا واحدا وتسيطر عليه القوات الحكومية، الأمر الذي يعني أن الغوطة الشرقية فصلت إلى جزئين، على حد قوله.

    يقول الخبير العسكري السوري العميد الدكتور علي مقصود في حديث لبرنامج"حول العالم" بشأن تقدم الجيش السوري في مناطق الغوطة الشرقية:  تنفيذا وتجسيدا للإنذار الذي وجهه الجيس السوري بتسليم مسرابا دون قتال، لإنه أحكم السيطرة بدخوله إلى المزارع والسيطرة عليها، وتم إحكام السيطرة من قبل الجيش حاليا على مسرابا وكذلك على حمورية التي رفعت العلم الوطني وطالبت بدخول الجيش وطرد الإرهابيين، وستشهد الساعات القليلة القادمة تسليما واستسلاما من قبل هذه المجموعات الإرهابية والخروج دون أسلحة.

    التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة…

    إعداد وتقديم: عماد الطفيلي

    انظر أيضا:

    المسلحون يقصفون قافلة مدنيين حاولوا الخروج من الغوطة الشرقية
    سوريا: ممر جديد لإخراج المدنيين المحاصرين في الغوطة الشرقية
    تأجيل تسليم المساعدات الإنسانية إلى الغوطة الشرقية بسبب القصف المدفعي
    بالفيديو... العمل الإنساني للجنود الروس داخل مراكز الإيواء الخاصة بأهالي الغوطة
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الغوطة الشرقية, سوريا
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