تسجيل
15:22 22 أبريل/ نيسان 2018
مباشر
    بحث
    حول العالم

    وزير سوري: منتدى يالطا له دور هام في بحث قضايا اقتصادية واجتماعية تواجه العالم

    حول العالم
    انسخ الرابط
    عماد الطفيلي
    0 10

    ضيوف الحلقة: وزير الاقتصاد السوري سامر خليل، والوزير الأردني السابق فواز رشيدان ، والسيد فارس الشهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة في سوريا وعضو مجلس الشعب، والدكتور علي الأحمد أمين سر غرفة صناعة حمص، والدكتور شريف جاد نائب رئيس المركز الثقافي الروسي في القاهرة ورئيس رابطة خرجي الجامعات والمعاهد السوفياتية في مصر.

    شهد منتدى "يالطا الاقتصادي الدولي" على هامش أعماله ولادة "نادي أصدقاء القرم الدولي"، الذي سيعمل أعضاؤه على الترويج لشبه جزيرة القرم الروسية في الساحة الدولية.

    وانعقدت في مدينة يالطا، وهي مدينة تقع على ساحل البحر الأسود في شبه جزيرة القرم، في الفترة ما بين ال19 و21 من شهر أبريل/نيسان الجاري أنشطة منتدى "يالطا الاقتصادي الدولي" في نسخته الرابعة ، بمشاركة وحضور 2000 شخصية، من بينهم 220 أجنبيا من 46 بلدا.

    علم الاتحاد الأوروبي
    © REUTERS / Srdjan Zivulovic
    الاتحاد الأوروبي مستعد لتمويل إعادة إعمار سوريا ولكن بشروط

    وأعلن رئيس جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسيونوف، أن شبه الجزيرة تزيد عدد حلفائها في الخارج، الذين ينقلون إلى بلدانهم الوضع الحقيقي في القرم.

    بدوره، أعرب أندريه نازارف رئيس المنتدى الاقتصادي عن أمله بأن يساعد النادي شبه جزيرة القرم على استئناف الرحلات البحرية والجوية من القرم إلى الدول الأجنبية وتعزيز روابطها التجارية والثقافية مع العالم.  

    وعادت شبه جزيرة القرم إلى قوام روسيا في عام 2014 بعد استفتاء شعبي صوت خلاله سكان شبه الجزيرة لصالح الانفصال عن أوكرانيا والعودة إلى حضن الوطن الأم روسيا، وعلى إثرها فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شبه الجزيرة.

    في الوقت نفسه، أكد وزیر الاقتصاد والتجارة الخارجیة السوري سامر خلیل، في حديث خاص لوكالة"سبوتنيك"  بأنه للمشاركة السوریة  في منتدى يالطا الاقتصادي الدولي أهمیة خاصة، كونها تضم أكثر من 80 رجل أعمال سوري ممن یمثلون كافة أطیاف وقطاعات الاقتصاد في البلاد.

    شبان سوريون يمارسون رياضة الـ باركور في مدينة حلب، سوريا 7 أبريل/ نيسان 2018
    © AFP 2018 / George Ourfalian
    الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية والأوروبية تعيق إعمار سوريا

    وقال خلیل: "تنطلق أهمية المشاركة في المنتدى من عدة أسباب أهمها أن المنتدى له دور هام في بحث قضايا اقتصادیة واجتماعیة والتحدیات الاقتصادیة التي تواجه العالم الیوم".

    وأشاد الوزیر السوري بالجهود الكبیرة التي تبذلها الحكومة السوریة والمتعلقة بالتشریعات والقوانین الجدیدة التي من شأنها أن تجذب المستثمرین وخاصة من الدول الصدیقة، إضافة إلى بحث مواضیع تتعلق بتنمیة العلاقات الروسیة السوریة بشقیها الاستثماري والتبادل الاستثماري والذي یجب أن ینمو لیصل إلى مستوى العلاقات السیاسیة والتاریخیة بین البلدین.

    من جهة أخرى، أكد رئيس اللجنة الإقتصادية والطاقة في مجلس الشعب ورئيس إتحاد غرف الصناعة في سورية الأستاذ فارس الشهابي في حديث خاص ل"سبوتنيك"  أن المشاركة السورية في منتدى يالطا الإقتصادي الدولي جاءت بالدرجة الأولى لترسيخ الآعتراف الدولي بالأحقية التاريخية لروسيا في شبه جزيرة القرم ومن أجل توجيه رسالة لدول العالم والغرب بهذا الشأن.

    الغوطة... مراكز الإقامة المؤقتة مرحلة عبور إلى الحياة
    © Sputnik . Mohammad Maarouf
    الحكومة السورية تضع خطة إعادة إعمار شاملة للغوطة الشرقية

    وتابع قائلا: نحن لم نتوقع الكثير من المداولات على المستوى الاقتصادي في الوقت الحالي لكن هناك شيء مهم جدا ألا وهو أننا عرضنا أهم الفرص للتعاون وعرضنا مافعله الإرهاب في سوريا من تدمير للمعامل والمصانع والبنى التحتية وهذا يعطي فرصة كبيرة للمشاركة في إعادة بناء سوريا.

    وأردف الشهابي "أنا شخصيا ومن معي في لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشعب السوري نعطي الأولوية الكبرى للشركات الروسية والصينية وشركات الدول التي وقفت إلى جانبنا ودعمتنا، أما دول حلف الناتو اعتدت علينا لن نعطيهم شيئا ونقول لهم إن مؤامرتهم لتدمير الاقتصاد قد فشلت".

    التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

    إعداد وتقديم: عماد الطفيلي 

    انظر أيضا:

    الحكومة السورية تضع خطة إعادة إعمار شاملة للغوطة الشرقية
    هيئة الاستثمار الأردنية تؤكد أهمية الاستفادة من إعادة إعمار العراق وسوريا
    رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني: موسكو وطهران ستتعاونان في إعادة إعمار سوريا
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, سوريا, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    أداء المتسابقات في مسابقة ملكة جمال روسيا 2018 في قاعة الحفلات الموسيقية بارفيخا
    مسابقة ملكة جمال روسيا لعام 2018
    استبدال الأمريكي بالعربي
    التدخل العربي بدلا من الأمريكي في سوريا
    خارطة توازن القوى في سوريا
    توازن القوى في سوريا: 20 أبريل 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك