تسجيل
16:54 26 مايو/ أيار 2018
مباشر
    بحث
    حول العالم

    خبير عسكري: أي معركة سيخوضها الجيش السوري ستكون سريعة وحاسمة ومدوية

    حول العالم
    انسخ الرابط
    عماد الطفيلي
    0 0 0

    ضيف الحلقة: الخبير العسكري الاستراتيجي العميد الدكتور علي مقصود.

    خروج حافلات تقل مسلحين
    © Sputnik . Mohammad Maarouf
    الجيش السوري يعثر على "مفاجآت" في حافلات المسلحين (فيديو)
    سبوتنيك. أفادت وسائل إعلام، بأن قوات سورية ألقت منشورات فوق محافظة درعا الجنوبية تحذر من عملية عسكرية وشيكة وتدعو المسلحين إلى إلقاء السلاح.

    ووفقا لها، فقد جاء ذلك بالتزامن مع إرسال الحكومة السورية تعزيزات عسكرية إلى المنطقة بعد انتهاء المعارك ضد تنظيم "داعش" في دمشق وطرده منها الأسبوع الماضي. وتضمنت  المنشورات على طبعة لصورة مسلحين  قتلى مرفقة بتعليق "لا تكن كهؤلاء… هذه هي النهاية الحتمية لكل من يصر على الاستمرار في حمل السلاح… أترك سلاحك قبل فوات الأوان".

    وكتب على منشور آخر، نقله ناشطون سوريون: "أمامك خياران، إما الموت الحتمي أو التخلي عن السلاح، رجال الجيش العربي السوري قادمون، اتخذ قرارك قبل فوات الأوان".

    ودعت المنشورات أهالي المحافظة إلى مشاركة الجيش في "طرد الإرهابيين". ووقعت باسم "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة".

    من جهة أخرى، حذرت الخارجية الأمريكية من إجراءات "حازمة ومناسبة" في حال تم خرق إطلاق النار في "منطقة خفض التوتر" في الجنوب السوري مع قرب استعداد الجيش السوري لإطلاق عملية عسكرية في تلك المنطقة.

    وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "الولايات المتحدة تعبر عن قلقها إزاء تقارير عن العملية القادمة لنظام الأسد في جنوب غرب سوريا داخل منطقة التهدئة التي اتفقت عليها الولايات المتحدة والأردن وروسيا العام الماضي… واشنطن ستتخذ إجراءات حازمة ومناسبة في حال تم خرق وقف النار فيها… نحذر الأسد من أي أعمال يمكن أن توسع نطاق الصراع أو تهدد الهدنة".

    ريف حماة السورية
    © Sputnik . basel shartouh
    الجيش السوري يحبط تسللا لـ"جبهة النصرة" شمال حماة
    وذكر نشطاء أن القوات الحكومية ألقت أمس منشورات فوق محافظة درعا الجنوبية تحذر من عملية عسكرية وشيكة وتدعو المسلحين إلى إلقاء السلاح.

    يقول الخبير العسكري الاستراتيجي العميد الدكتور علي مقصود في حديث لبرنامج "حول العالم" بشأن تحذير الجيش السوري للمسلحين بإلقاء السلاح في الجنوب السوري، في الحقيقة كان هناك أنذارا منذ أكثر من أسبوع من قبل الجيش السوري الذي بادر إلى إرسال قوات وتعزيزات على هذا الإتجاه منذ أقل من أسبوعين بقليل، ومن يوم الأربعاء الماضي استكملت هذه التعزيزات وانتشارها العملياتي واتخذت التحضيرات والاستعدادات لانطلاق هذه العملية في الجنوب السوري من ريف درعا الشمالي والشمال الغربي،ويوم أمس كانت الحوامات تلقي المناشير على هذه البلدات، وتخير الفصائل المسلحة بين إلقاء السلاح أو الخروج والانسحاب إلى مناطق أخرى. وبعد الإنجازات الميدانية والانتصارات المتعددة للجيش السوري في مناطق مختلفة، هناك فائض قوة لدى الجيش السوري، وبالتالي ظهرت معادلة وهي أن أي منطقة يتوجه إليها الجيش السوري فإن المعركة فيها ستكون سريعة وحاسمة ومدوية.

    إعداد وتقديم: عماد الطفيلي

    انظر أيضا:

    وزير الاقتصاد السوري: انتصارات الجيش السوري هي أول مقومات ارتفاع سعر الليرة
    الجيش السوري يحبط تسللا لـ"جبهة النصرة" شمال حماة
    بالفيديو... أنفاق "داعش" في اليرموك جنوب دمشق بقبضة الجيش السوري
    "حزب الله" يعلق على استعادة الجيش السوري للحجر الأسود واليرموك
    الجيش السوري يتصدى لهجوم نفذه "داعش" في البادية
    الجيش السوري ينتهي من تحرير جميع ضواحي دمشق
    باحث: إيران لا تتدخل في المعارك التي يستطيع الجيش السوري حسمها
    الكلمات الدلالية:
    سوريون, السلاح, الخارجية الأمريكية, مسلحين, القوات المسلحة, راديو سبوتنيك, تنظيم داعش, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    الجرس الأخير - الاحتفال بآخر يوم في المدرسة في موسكو
    من قبلة الأمير هاري، وتحرير الجيش السوري لليرموك، إلى "الجرس الأخير" في روسيا - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    مقاتلة أمريكية تتعرى... وروسيا تتعرف على مفاتنها
    مقاتلة أمريكية تتعرى... وروسيا تتعرف على "مفاتنها"
    توزع القوى السياسية في مجلس النواب العراقي
    توزع القوى السياسية في مجلس النواب العراقي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك