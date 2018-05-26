خبير عسكري: أي معركة سيخوضها الجيش السوري ستكون سريعة وحاسمة ومدوية

© Sputnik . Mohammad Maarouf الجيش السوري يعثر على "مفاجآت" في حافلات المسلحين (فيديو)

سبوتنيك . أفادت وسائل إعلام، بأن قوات سورية ألقت منشورات فوق محافظة درعا الجنوبية تحذر من عملية عسكرية وشيكة وتدعو المسلحين إلى إلقاء السلاح.

ووفقا لها، فقد جاء ذلك بالتزامن مع إرسال الحكومة السورية تعزيزات عسكرية إلى المنطقة بعد انتهاء المعارك ضد تنظيم "داعش" في دمشق وطرده منها الأسبوع الماضي. وتضمنت المنشورات على طبعة لصورة مسلحين قتلى مرفقة بتعليق "لا تكن كهؤلاء… هذه هي النهاية الحتمية لكل من يصر على الاستمرار في حمل السلاح… أترك سلاحك قبل فوات الأوان".

وكتب على منشور آخر، نقله ناشطون سوريون: "أمامك خياران، إما الموت الحتمي أو التخلي عن السلاح، رجال الجيش العربي السوري قادمون، اتخذ قرارك قبل فوات الأوان".

ودعت المنشورات أهالي المحافظة إلى مشاركة الجيش في "طرد الإرهابيين". ووقعت باسم "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة".

من جهة أخرى، حذرت الخارجية الأمريكية من إجراءات "حازمة ومناسبة" في حال تم خرق إطلاق النار في "منطقة خفض التوتر" في الجنوب السوري مع قرب استعداد الجيش السوري لإطلاق عملية عسكرية في تلك المنطقة.

وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "الولايات المتحدة تعبر عن قلقها إزاء تقارير عن العملية القادمة لنظام الأسد في جنوب غرب سوريا داخل منطقة التهدئة التي اتفقت عليها الولايات المتحدة والأردن وروسيا العام الماضي… واشنطن ستتخذ إجراءات حازمة ومناسبة في حال تم خرق وقف النار فيها… نحذر الأسد من أي أعمال يمكن أن توسع نطاق الصراع أو تهدد الهدنة".

© Sputnik . basel shartouh الجيش السوري يحبط تسللا لـ"جبهة النصرة" شمال حماة

وذكر نشطاء أن القوات الحكومية ألقت أمس منشورات فوق محافظة درعا الجنوبية تحذر من عملية عسكرية وشيكة وتدعو المسلحين إلى إلقاء السلاح.

يقول الخبير العسكري الاستراتيجي العميد الدكتور علي مقصود في حديث لبرنامج "حول العالم" بشأن تحذير الجيش السوري للمسلحين بإلقاء السلاح في الجنوب السوري، في الحقيقة كان هناك أنذارا منذ أكثر من أسبوع من قبل الجيش السوري الذي بادر إلى إرسال قوات وتعزيزات على هذا الإتجاه منذ أقل من أسبوعين بقليل، ومن يوم الأربعاء الماضي استكملت هذه التعزيزات وانتشارها العملياتي واتخذت التحضيرات والاستعدادات لانطلاق هذه العملية في الجنوب السوري من ريف درعا الشمالي والشمال الغربي،ويوم أمس كانت الحوامات تلقي المناشير على هذه البلدات، وتخير الفصائل المسلحة بين إلقاء السلاح أو الخروج والانسحاب إلى مناطق أخرى. وبعد الإنجازات الميدانية والانتصارات المتعددة للجيش السوري في مناطق مختلفة، هناك فائض قوة لدى الجيش السوري، وبالتالي ظهرت معادلة وهي أن أي منطقة يتوجه إليها الجيش السوري فإن المعركة فيها ستكون سريعة وحاسمة ومدوية.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي