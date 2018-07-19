روسيا وإيران معا... حتى إعادة الأمن والاستقرار بشكل كامل إلى سوريا

أكد مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف على استمرار التعاون بين روسيا وإيران على الساحة السورية حتى إعادة الأمن والاستقرار بشكل كامل إلى سوريا.

© Sputnik . لافرينتيف لا يستبعد إدخال الشرطة العسكرية الروسية إلى الجنوب السوري عند الحاجة

وقال لافرينتييف خلال لقائه نائب أمين مجلس الأمن القومي الإيراني سعيد إيرواني في طهران: "الإرادة الروسية لم تتوان أبدا عن التعاون مع إيران في مكافحة الإرهاب"، مؤكدا على تعزيز التعاون الأمني والسياسي الروسي الإيراني في سوريا.

أما في ما يخص الاتفاق النووي الإيراني، فأشار لافرينتيف إلى ضرورة التزام جميع الدول به، وقال: "روسيا تؤكد على التزامها بالاتفاقات الدولية وضرورة تجنب الدول انتهاج سياسات أحادية الجانب واللجوء إلى الوسائل الاقتصادية لفرض إراداتها السياسية على سائر الدول".

وأطلع لافرينتيف إيراواني على نتائج قمة هلسنكي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، وأضاف: "بوتين أكد لترامب في قمة هلسنكي على أن العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران تتعارض مع الاتفاق النووي وأن الإجراءات الأمريكية تجاه إيران غير بناءة وضارّة".

كما أعرب لافرينتيف عن أمله في أن تؤدي المباحثات الصينية الروسية الأوروبية مع الولايات المتحدة إلى تغيير واشنطن سياساتها الأحادية تجاه الاتفاق النووي.

من جهته اعتبر إيرواني أن إرسال الرئيس الروسي مبعوثه الخاص بعد قمة هلسنكي في زيارة رسمية لطهران، يعبّر عن التزام روسيا بقواعد التعاون المشترك والشراكة الاستراتيجية مع إيران، وتابع:

"مواقف الرئيس الروسي الحازمة والمبدئية تجاه السياسات الأمريكية أحادية الجانب وانتهاكها للاتفاقات الدولية تشير إلى التزام موسكو بالحوار والمنطق لحل الأزمات الأمنية والسياسية في العالم".

وأكد إيرواني على أن إيران وروسيا ستواصلان التعاون لتعزيز قوى الجيش السوري في محاربة الإرهاب وأن "إيران تولي الحوار السوري السوري أهمية خاصة وتدعم أي جهود تصب في هذا الإطار"، مشيرا إلى أن "تعاون ومواقف إيران وروسيا إثبات لانعدام تأثير الإجراءات السلبية التي تتبعها إسرائيل على التعاون بين البلدين".

© Sputnik . Alexey Nikolskiy المبعوث الخاص للرئيس الروسي يبحث مع مسؤولين إيرانيين قمة هلسنكي

ولفت إيراواني إلى أن الإنجازات الأخيرة في جنوب سوريا خطوة فعالة في تقدم العملية السياسية في إطار مباحثات أستانا وسوتشي.

يقول الكاتب والباحث الروسي ستانيسلاف خاتونتيسيف في حديث لإذاعتنا بشأن زيارة مبعوث الرئيس الروسي ألكسندر لافرينتيف إلى إيران:

أولا وقبل كل شيء ، إن الهدف من رحلة لافرنتييف إلى إيران هو تسوية المسألة السورية. روسيا ستحاول إقناع إيران بإفساح المجال وتسهيل الأمور في سوريا. وقد تم إطلاق الجزء من هذه العملية بالفعل. وفي هذا السياق تم الاتفاق على المنطقة الجنوبية لإزالة التصعيد. ويتم الآن استعادة خط الحدود السورية الأردنية ويخضع الان لسيطرة الحكومة السورية.

من الواضح أنه سيتم الحديث في طهران عن المناطق الوسطى والشمالية من سوريا، ووجود إيران في هذه المناطق.

أما بالنسبة لتسوية العلاقات الإيرانية الإسرائيلية ، فأعتقد أنه بالنسبة لإيران ، فإن أحد أركان حكمهم الحالي هو المواجهة مع إسرائيل. وأنا لا أرى إمكانية لكيفية رفضهم ذلك. يمكن لروسيا فقط أن تخفف من التناقضات والحدة الإيرانية-الإسرائيلية. ومن غير المرجح أن يتاح لروسيا فرصة لتغيير قضية المواجهة بين إيران وإسرائيل بشكل جذري، وانما يمكن لها ان تكون واسطة خير بينهما ".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي