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18:45 23 يوليو/ تموز 2018
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    لماذا قامت إسرائيل بتهريب المئات من تنظيم "الخوذ البيضاء" ومن قادة التنظيمات الإرهابية الأخرى؟

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    عماد الطفيلي
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    ضيفا الحلقة: الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيط؛ وخبير المعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية فلاديمير فيتين .

    قالت وزارة الخارجية السورية، إن تهريب "إسرائيل المئات من تنظيم الخوذ البيضاء بالتعاون مع الأردن، وحكومات غربية يكشف الدعم الذي قدمته هذه الدول للمجموعات الإرهابية.

    ووفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا"، فقد أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أن "العملية الإجرامية التي قامت بها إسرائيل وأدواتها في المنطقة فضحت الطبيعة الحقيقية لتنظيم ما يسمى "الخوذ البيضاء"، الذي قامت سوريا بالتحذير من مخاطرة على الأمن والاستقرار فيها وفي المنطقة بسبب طبيعته الإرهابية".

    الخوذ البيضاء في سوريا
    © AP Photo /
    خبير روسي: "الخوذ البيضاء" كانت تمول وتدار من قبل الاستخبارات البريطانية والأمريكية

    وقال المصدر: "لطالما ادعت إسرائيل كاذبة أنه لا علاقة لها بالحرب الدائرة على سوريا، إلا أن قيامها بتهريب المئات من تنظيم "الخوذ البيضاء" الإرهابي ومن قادة التنظيمات الإرهابية المسلحة الأخرى بالتعاون مع حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا والأردن وألمانيا وكندا يكشف الدعم الذي قدمته هذه الدول للمجموعات الإرهابية في عدوانها على السوريين وتدميرها للبنى التحتية في سوريا تحت ذرائع انكشف للعالم زيفها بعد عملية تهريب هؤلاء الإرهابيين إلى إسرائيل ومنها إلى الأردن ومن ثم إلى الدول التي رعتهم وقدمت لهم كل الإمكانيات لتدمير سورية والنيل من موقفها وصورتها".

    وأضاف المصدر: "لا تكفي كلمات الإدانة للتعبير عن السخط الذي يشعر به كل السوريين إزاء هذه المؤامرات الدنيئة والدعم اللامحدود الذي قدمته الدول الغربية وإسرائيل والأردن لتنظيم "الخوذ البيضاء" وعصابات "داعش" و"النصرة"، والتنظيمات الإرهابية الأخرى التي عملت طيلة ثماني سنوات بهدف حرف سورية عن مسارها وتدمير المنجزات التي حققتها".

    وأكد، "لم يعد مقبولا بعد الآن عقد أي اجتماع أو مناقشات في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفي المنظمات الدولية الأخرى لبحث ادعاءاتهم الكاذبة حول استخدام السلاح الكيميائي في سوريا"، داعيا المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتصحيح مواقفها وصورتها التي تأثرت كثيرا من انكشاف وفضح حقيقة الدور الهدام الذي قام به تنظيم  الخوذ البيضاء وشقيقاته.

    وكان قد كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفاصيل صفقة إخراج مئات السوريين من أفراد الدفاع المدني، والمعروفين إعلاميا بـ "الخوذ البيضاء".

    الخوذ البيضاء، الغوطة الشرقية، 12 فبراير/شباط 2018
    © AFP 2018 / ABDULMONAM EASSA
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    وقال نتنياهو: "توجه إلي قبل عدة أيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو وآخرون وطلبوا منا أن نساعد في إخراج المئات من أفراد الخوذ البيضاء من سوريا".

    ومنظمة الخوذ البيضاء التي يفترض أنها منظمة إنسانية تلتزم بحماية السكان المسالمين في سوريا، وتقف على الحياد السياسي ولا تنخرط  في الأعمال القتالية المسلحة، بدأت بشكل متزايد في الظهور على أشرطة فيديو تصور أعضاء الخوذ البيضاء وهم يقومون بعمليات إنقاذ وهمية للأطفال من تحت الأنقاض، ويضعوا الماكياج على وجوه الضحايا وملابسهم بهدف إيهام الرأي العام بتعرضهم لهجمات بأسلحة كيميائية، ثم يملون عليهم ما يجب أن يتحدثوا به أمام الكاميرات والصحفيين.

    يقول الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيط في حديث لإذاعتنا بهذا الصدد، بات واضحا بعد الذي حصل بالأمس من إجلاء لما سمي عصابة الخوذ البيضاء، بات واضحا أن هذه العصابة منتج غربي بكامل المعنى وأن لها وظيفة أساسية وهي تهيئة البيئة وإنتاج الدليل الذي يبرر أي عدوان ترتكبه الولايات المتحدة وبمشاركة فرنسية وبريطانية ضد سوريا.

    إجلاء هؤلاء وبالشكل الذي حصل البارحة تبين أنه: إجلاء أم لطفلها وإجلاء متبوع لتابع، وبالتالي كل ما كان يحصل وما كنا نقوله عن هذه المنظمة تأكد البارحة عندما تبينت  ثلاثة عناصر رئيسية في هذا الموضوع:

    الأول: أن المنظمة أنشأت بقرار بريطاني ورعاية  أمريكي

    الثاني: تم تدريب المنظمة في معسكرات إسرائيل لمدة ثلاثة أشهر قبل نقلها للداخل السوري.

    جندية إسرائيلية توزع الماء على أعضاء الخوذ البيضاء في الباصات عند خروجهم من سوريا
    © REUTERS / Handout
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    الثالث: كانت المنظمة مكلفة بإنتاج الأدلة المفبركة والملفقة بتوجيه من المخابرات البريطانية والأميركية، من أجل تبرير عمل عسكري عدواني ضد سوريا.

    بدوره، يقول فلاديمير فيتين، خبير في المعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية في حديث لإذاعتنا بهذا الصدد، لقد رأينا بوضوح ونعرف حق المعرفة بأن العروض المفبركة والمسرحيات التي نظمتها منظمة "الخوذ البيضاء" كانت تمول وتدار من قبل وكالات الاستخبارات البريطانية والأمريكية، وهم الان يريدون اخراجهم على وجه السرعة حتى لا يتم القبض عليهم من قبل الجيش السوري الذي يشن هجوما على تلك المنطقة، ويضطروا الى الاعتراف بأن أشرطة الفيديو الخاصة بهم لم تكن حقيقية بل كانت ببساطة  مفبركة. ولذلك، فقد قرر مشغليهم  سحب البعض منهم من منطقة الخطر، وترك جزء اخر منهم  في المناطق التي لا تزال تتواجد فيها جيوب إرهابية، كما هو الحال في إدلب. وهناك ، لن يتوانوا عن تنظيم استفزازات جديدة إذا إتاحة لهم الفرصة لكان ذلك، وهذا بحد ذاته من اختصاصهم.

    التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة…

    إعداد وتقديم: عماد الطفيلي

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, الخوذ البيضاء, إسرائيل, سوريا
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