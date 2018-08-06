تسجيل
17:16 06 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    حول العالم

    شروط ومطالب السعودية لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران

    حول العالم
    انسخ الرابط
    عماد الطفيلي
    0 10

    الضيوف: عضو مجلس الشورى السعودي السابق الدكتور محمد آل زلفى؛ ومدير المركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صالح صدقيان.

    وافقت السعودية على منح سمة الدخول لدبلوماسي إيراني، ليترأس مكتب المصالح الإيرانية لدى السعودية، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ انقطاع العلاقات بين البلدين قبل عامين.

    علم السعودية
    CC0 / GDJ / pixabay
    خطوة "إيجابية" من السعودية تجاه إيران بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية
    ونقلت وكالة "أنباء فارس" الإيرانية عن مصدر مطلع قوله: "الرياض وافقت على منح التأشيرة لمدير المكتب الإيراني في السعودية…المراقبون يرون في ذلك خطوة دبلوماسية إيجابية في العلاقات بين البلدين".

    وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، أن الانفراج الحاصل خلال الأسبوعين الماضيين بين البلدين، قد خلص إلى فتح مكتب لرعاية المصالح الإيرانية في السعودية.

    ونقلت وكالة أنباء "بانا" الإيرانية عن قاسمي قوله في تصريح خاص إن "وفدا قنصليا إيرانيا يضم 10 أشخاص أوفد إلى الديار المقدسة لتنفيذ الإجراءات القنصلية".

    وقال قاسمي: " كنا نرغب بأن يمارس الوفد نشاطاته في مبنى سفارتنا في الرياض إلا أنه في النهاية تقرر إنجاز مهامه داخل مقر بعثة الحج الإيرانية".

    وذكر قاسمي أن طهران اتفقت مع سويسرا منذ 8 أشهر أن ترعى الأخيرة المصالح الإيرانية في السعودية".

    يقول عضو مجلس الشورى السعودي السابق الدكتور محمد آل زلفى، في حديث لبرنامج "حول العالم" بشأن الشروط والمطالب التي تضعها السعودية لتطبيع العلاقات مع إيران: عدم التدخل في شؤون المملكة ودول مجلس التعاون، أو حتى رفع إيران يدها عن التدخل في الشؤون العربية، بما فيها اليمن، وتوقف إيران عن التهديدات من وقت لآخر بغلق الممرات المائية في مضيق هرمز أو باب المندب، وإيجاد علاقات أخوية وحسن جوار والتزام بالاتفاقيات الدولية. وإذا التزمت إيران بهذه المطالب المشروعة للمملكة، والتي تتوافق مع كل الأنظمة والقوانين والأعراف الدولية، عندها يمكن للمملكة أن تمد يدها إلى دولة تحترم القانون وتحترم حق الجوار والأخوة، هذا ما تريده المملكة من إيران.

    من جهته يقول رئيس المركز العربي للدراسات الإيرانية في طهران في حديث لإذاعتنا بهذا الصدد، هذه الخطوة هي خطوة مرحب بها، وقد رحبت بها وزارة الخارجية الإيرانية، وأعلنت أن هناك حلحلة في العلاقات الإيرانية —السعودية التي انقطعت في عام 2016 ، وبالتالي يبدو أنه ربما ستلحق بها خطوات أخرى من شأنها إعادة كافة العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين، وبالتالي عودة العلاقات والحوار بين الجانبين ربما يقلل الكثير من المشاكل التي تعاني منها العلاقات الثنائية أو المشاكل الموجودة في دول منطقة الشرق الأوسط.

    التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

    إعداد وتقديم: عماد الطفيلي 

    الكلمات الدلالية:
    أخبار روسيا, السعودية, إيران
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    سفيتلانا أوبلومسكايا، المدربة المرشدة في شركة آيروفلوت للطيران خلال تقديم إرشادات حول عملية الإنقاذ بحر-بر
    ما هو شعورك أن تكون مضيف طيران
    تدهور شعبية ماكرون
    شعبية ماكرون تهبط لمستوى قياسي
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك