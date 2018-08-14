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12:07 15 أغسطس/ أب 2018
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    هل تحفر الولايات المتحدة قبرها بنفسها جراء استخدامها السيء للدولار

    حول العالم
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    عماد الطفيلي
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    ضيوف الحلقة: المحلل السياسي مصطفى أوزجان (أنقرة)، والأكاديمي الدكتور سمير صالحة (اسطنبول)، وفلاديمير فاسيلييف، دكتور العلوم اقتصادية، باحث في معهد الولايات المتحدة وكندا لدى أكاديمية العلوم الروسية.

    أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن جميع الوزارات في حالة النفير العام للتصدي للحملة التي تشن ضد الاقتصاد التركي.

    وذكر الرئيس التركي، اليوم الثلاثاء 14 أغسطس/ آب، أن الولايات المتحدة الأمريكية تخوض حربا اقتصادية ضد دول كثيرة.

    أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
    © AP Photo / Kayhan Ozer
    بعد تقرير "الصدمة"... أمير قطر في تركيا للقاء أردوغان
    وأضاف أردوغان، خلال الاحتفال بمرور 17 عاما على تأسيس حزب "العدالة والتنمية"، أنه لا يمكن المساس بالشعب التركي، مشيرا إلى أن "علاقة تركيا بالدول قائمة على مبدأ المكسب المتبادل".

    ولفت الرئيس إلى أن "تطورات الليرة التركية لا علاقة لها بالمنطق الاقتصادي"، مشيرا إلى أن "الشعب التركي تصدى للانقلاب وسيتصدى لهذه المحاولة".

    ووصف أردوغان بلاده بأنها "تمتلك إحدى أقوى الأنظمة المصرفية في العالم"، مضيفا "سنزيد عدد المصانع ونفتح أسواقا خارجية جديدة، والمنتجات التركية ستنافس في الأسواق العالمية".

    في الوقت نفسه، اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن سوء استخدام واشنطن لعملتها الدولار سيؤدي إلى إضعافها كما سيدفع الدول للابتعاد عنها والانتقال إلى العملات الوطنية في التعاملات التجارية.

    وقال، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو في أنقرة، اليوم الثلاثاء "متأكد من أن هذا الاستخدام السيء للدولار، كعملة احتياط عالمية سيؤدي إلى إضعاف دوره، ما سيقود إلى إضعاف قيمته، ويدفع المزيد والمزيد من دول العالم للابتعاد عن الدولار والاعتماد على شركاء أكثر موثوقية".

    كذلك اعتبر الوزير الروسي، أن العقوبات التي تفرضها واشنطن ضد دول العالم، بما في ذلك ضد تركيا، تقوض مبادئ منظمة التجارة العالمية.

    من جهة أخرى، ارتفع سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، اليوم الثلاثاء، بعدما أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستقاطع المنتجات الإلكترونية المستوردة من الولايات المتحدة، كما أنها عازمة على تصنيع وتصدير منتجات بجودة أفضل من تلك، التي تستوردها بعملات أجنبية.

    ويأتي ارتفاع العملة التركية، بعد أن سجلت في وقت سابق مستويات قياسية متدنية، إذ لامست مستوى الـ7 ليرات لكل دولار، وذلك في ظل التوتر، الذي تشهده العلاقات بين أنقرة وواشنطن.

    وكان البنك المركزي التركي، قد أعلن أمس الإثنين، أنه اتخذ سلسلة تدابير لدعم الاستقرار المالي واستمرار الأسواق في عملها، وتعهد للبنوك العاملة في تركيا بتوفير كافة أنواع السيولة اللازمة.

    من جهة أخرى، عزا مستشار البيت الأبيض للشؤون الاقتصادية، اهتزاز الليرة التركية إلى ابتعاد أنقرة عن الديمقراطية، مؤكدا أن لا علاقة لذلك بالعقوبات الأمريكية وزيادة الرسوم على صادرات الصلب التركي.

    الرئيس رجب طيب أردوغان، تركيا 4 أغسطس/ آب 2018
    © REUTERS / Kayhan Ozer/Presidential Palace
    أردوغان: الحكومة في حالة نفير عام وسنقاطع المنتجات الإلكترونية الأمريكية
    أضاف المستشار الاقتصادي كيفن هاسيت: "عندما تفقد البلاد العلاقة مع الليبيرالية الديمقراطية، حينها لا يمكن أن تعرف بالضبط ماذا سيحدث مع الاقتصاد".

    وأوضح أنه "عندما تفقد العملة 40% من قيمتها فهذا يعني أن جزءا كبيرا من المؤشرات الاقتصادية ليست على ما يرام"، مضيفا أن زيادة أمريكا الرسوم الجمركية على الواردات التركية تشمل  فقط الصلب، وهذا القطاع يمثل "جزءا صغيرا" من الاقتصاد التركي.

    يقول فلاديمير فاسيلييف ، دكتور العلوم الإقتصادية ، الباحث  في معهد الولايات المتحدة وكندا لدى أكاديمية العلوم الروسية في حديث لإذاعتنا بهذا الصدد، إذا نظرنا إلى أرقام الإحصاءات، يمكننا  أن نرى بأن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قد انخفض خلال السنوات الأربع إلى الخمس الماضية بمقدار 100 مليار دولار.

    في ظل هذه الظروف، فإن موقف تركيا واضح في هذا الأمر. إنها تبحث عن أسواق جديدة وشركاء جدد على شاكلة روسيا وإيران. تركيا تريد التخلص من التوجه نحو الاقتصاد الغربي، وحتى بالنسبة  للعلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة. إن البحث عن علاقات اقتصادية جديدة يؤدي إلى إضعاف العلاقات السياسية، خاصة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2015.

    قرر الأمريكيون اللعب على الصعوبات الاقتصادية في تركيا. ولم تكتف إدارة ترامب باحتجاز الحسابات والممتلكات الخارجية  لوزيري العدل والداخلية فحسب، بل إن  ترامب أعلن أنه يزيد رسوم الاستيراد على الصلب والألمنيوم التركي بمقدار النصف.وهذا ما  هذا ما أثار مخاوف المستثمرين  إلى حد كبير.

    يعمل الأمريكيون في تركيا على زيادة  فعالية سياسة العقوبات الخاصة بهم. هذه الإجراءات  تبعد تركيا عن الولايات المتحدة. كما تُبين أنه في الظروف الصعبة، لا تتصرف أميركا كحليف، بل كبلد يريد اللعب على هذه التناقضات والإستفادة منها. ويريد ضرب الاقتصاد التركي في أكثر الأماكن إيلاما.

    ترى تركيا بشكل متزايد  في الولايات المتحدة، بالبلد الذي يحاول عرقلة مسيرة اقتصادها وتطوره. ويبدو أنه لن يتم حل هذا النزاع بسرعة ، لأن الولايات المتحدة تستخدم الآن تركيا كمنطقة اختبار لتقييم فعالية العقوبات. وهنا يمكنك القول بشجاعة أن هذه الأزمة ستشتد أكثر.

    التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

    إعداد وتقديم: عماد الطفيلي

    الكلمات الدلالية:
    استخدام أمريكا للدولار, أمريكا, تركيا
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