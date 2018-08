نائب سوري: من غير المقبول أي حكم ذاتي أو انفصالي أو إدارة محلية في سوريا

نقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر روسي مطلع استعداد موسكو لحضور قمة رباعية تحضر لها أنقرة، ستجمع قادة روسيا وألمانيا وفرنسا وتركيا لبحث الأزمة السورية وقضية اللاجئين.

