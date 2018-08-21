موسكو تريد تفسيرا من الأمم المتحدة بشأن عرقلتها إعادة الإعمار في سوريا

أكدت الأمم المتحدة أنها تدرس مسألة وجود مذكرة سرية حول منع إعادة إعمار سوريا، كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تحدث عنها.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك للصحفيين: "نحن ندرس هذه المسألة، والتوضيحات الإضافية قد تصدر في وقت لاحق".

وأضاف دوجاريك: "نركز اهتمامنا حاليا على التسوية السياسية. وليس لدي أي شيء جديد عن إعادة الإعمار".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أعلن اليوم الاثنين أن الأمانة العامة للأمم المتحدة وزعت على وكالاتها في أكتوبر الماضي مذكرة سرية، تمنعها من المشاركة في إعادة إعمار سوريا.

وأضاف لافروف أن موسكو وجهت استفسارا إلى الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الخصوص.

لماذا تتدخل بعض مؤسسات الأمم المتحدة في منع وعرقلة إعادة النازحين السوريين الى بلادهم؟

هل تحولت الأمم المتحدة ومؤسساتها أداة بيد بعض الدول في صراعها مع دول أخرى؟

يقول المحلل السياسي ألكسندر أسافوف في حديث لإذاعتنا بهذا الصدد:

"لا تمثل الأمم المتحدة الآن ساحة واحدة يتم فيها تقديم حلول بناءة. من الواضح تماماً أن هناك عدداً من المجموعات، يتم من خلالها دفع المصالح المسيسة ذات الأثر الأمريكي المميز. يكفي الاستماع إلى ممثلي البلدان الموالية للولايات المتحدة وخطاباتهم واتهاماتهم ، واحدا تلو الآخر ، ويصبح من الواضح أنهم جميعا يتصرفون بنفس الطريقة في مناقشة بعض الوثائق المتفق عليها. فحقيقة وجود مثل هذه الأوامر والتصرفات ، ليست مسألة غريبة ومفاجئة ومع ذلك ، يتم استعادة الحياة السلمية في سوريا، ولقد تغير الوضع هناك بالفعل. وتجري حاليا مناقشة حزمة التدابير الروسية ، والتي تم تسليمها للأميركيين بعد اجتماع الرئيسين الروسي والأمريكي في هلسنكي. وفي إطار هذه المقترحات ، يجري بالفعل تنفيذ بعض العمليات الإنسانية. وقد تم التطرق إلى هذه المبادرات في اجتماع فلاديمير بوتين مع أنجيلا ميركل في برلين، وستتم مناقشتها في سبتمبر/أيلول المقبل في القمة الكبرى حول سوريا ثم في الاجتماع على صيغة أستانا. وبالطبع ، من المحزن جدا أن تكون هناك عمليات معرقلة من داخل الأمم المتحدة ، لكن على الرغم من هذا ، فإن استعادة الحياة السلمية في سوريا باتت أقرب بكثير مما يبدو الآن.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي