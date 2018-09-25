حمدان: تزويد سوريا بمنظومات "إس-300" للدفاع عن سيادتها من الاعتداءات

أشاد حمدان في بداية حديثه بموقف رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون فيما يخص تحذيره واتهامه إسرائيل بالسعي لتفتيت منطقة الشرق الأوسط، من خلال الترويج لنظرية "تحالف الأقليات" وتحذيره من مغبة التوطين، لأنه يشكل خطرا حقيقيا على لبنان.

© Sputnik . Imad Toufaily أمين الهيئة القيادية في حركة "المرابطون" العميد مصطفى حمدان

وفيما يخص إعلان وزير الدفاع الروسي سيرغي شايغو أمس الإثنين أن موسكو ستسلم منظومات "إس-300" للدفاع الجوي إلى سوريا، اعتبر حمدان هذا الأمر بأنه عامل رادع وتصدي للواقع الهجومي والعدوان المستمر على سيادة سوريا، وهذا يدخل في سياق عملية مكافحة الإرهاب، فروسيا تقدم السلاح المتطور ليكون عامل فعال لحماية القوات السورية من أي اعتداء، وهو يشكل أداة فعالة وعمل دفاعي وليس هجوميا. ولروسيا دور كبير وجدي في عملية مكافحة الإرهاب في سوريا، وهي منذ اليوم الأول لتدخلها في سوريا قامت بدور مهم في تدمير البنى التحتية للإرهابيين.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي