سياسي لبناني: عودة روسيا إلى المسرح الدولي يعيد التوازن بين الشرق والغرب

أوضح مستشار وزير الخارجية اللبنانية، النائب السابق أمل ابو زيد في حديث خاص لبرنامج "حول العالم" أن ما جاء في كلمته التي ألقاها بمؤتمر جرى في موسكو منذ عدة أيام في معهد الاستشراق الروسي التابع لأكاديمية العلوم الروسية:" عودة الخير إلى العالم، تقتضي عودة التوازن إليه، وإن أوراسيا هي عصا التوازن بين الشرق والغرب"، "يوم ضعفت موسكو اختل توازن العالم. وأصبح الغرب في حالة شعور بالقوة الفائضة والمفرطة، بينما الشرق تملكه إحساس عميق بالضعف، وبأنه مستضعف".

