البخيتي لـ"سبوتنيك": نرحب بموقف روسيا بأنه لا حل عسكري للصراع في اليمن

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن واشنطن تقدم دعما عسكريا مباشرا لتشكيلات التحالف العربي المقاتلة في اليمن، كل شيء يوحي، بأن الجانب الأمريكي لن يغير سياسته في هذا الاتجاه، موضحة أن موسكو مقتنعة، بأنه لا حل عسكري للصراع اليمني.

وجاء في بيان الخارجية، يوم الجمعة 9 نوفمبر/تشرين الثاني: في الأيام الأخيرة بدأت في الجمهورية اليمنية مرحلة جديدة من تصعيد النزاع المسلح الدموي والمدمر بمشاركة التحالف العربي، الذي تقوده السعودية.

ويشار إلى أن كثافة الاشتباكات المسلحة حول ميناء الحديدة، الذي تسيطر عليه جماعة "أنصار الله"، قد ازدادت.

وذكرت وزارة الخارجية، بأنها حذرت مرارا من العواقب الوخيمة لهجوم الحديدة.

وأضاف البيان: "من الجدير بالذكر أن مثل هذا التطور السلبي للأحداث يحدث على خلفية الدعوات الأخيرة من قبل الإدارة الأمريكية لجميع المشاركين بالصراع في اليمن، لوقف جميع الأعمال العدائية في غضون شهر والبدء من خلال وساطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن مارتن غريفيتث، بالمفاوضات بشأن التسوية السلمية".

وأكدت وزارة الخارجية: "حتى الآن، يشير كل شيء إلى أن الجانب الأمريكي لن يغير سياسته في الاتجاه اليمني، وأن المشاركين المباشرين في المواجهة المسلحة في هذا البلد يواصلون المراهنة على حل التناقضات القائمة بالطرق العسكرية".

يقول القيادي في حركة "أنصار الله" محمد البخيتي من الحديدة في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الصدد، موقف روسيا مهم جدا فيما يسمى بالمجتمع الدولي، ونحن نرحب بموقف وزارة الخارجية الروسية وبأي خطوات روسية تدعو إلى السلام، وإلى وقف العدوان على اليمن وإعطاء فرصة للسلام، وهذه الفرصة لن تتحقق إلا بأن تتاح الظروف للبدء بحوار يمني- يمني لا يوجد أي تأثير خارجي عليه، أضف إلى ذلك، فمواقف روسيا تشير في اتجاه تفضيل الخيار السلمي وأولويته على خيار الحل والحسم العسكري، هذا الموقف الروسي واضح، لكن المطلوب من روسيا أن تتخذ موقفا أقوى في هذا المجال، خصوصا أنها باتت تمتلك أوراق مهمة على مستوى العالم وعلى مستوى المنطقة.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي