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      عازف تشيلو يرتدي كمامة يستعد لحفل الأوركسترا Luigi Cherubini Youth Orchestra بحضور تسعة موسيقيين من الجالبة السورية في أوروبا، من قبل الموزع والموصل الموسيقي الإيطالي ريكاردو موتي، كجزء من حفل الصداقة الرابع والعشرين، في موقع بايستوم الأثري في جنوب إيطاليا، في 5 يوليو / حزيران 2020
      إهداء إلى سوريا... حفل الصداقة والأخوة في إيطاليا
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