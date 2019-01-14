لبنان يتجهز لتكون قمة بيروت على مستوى التطلعات اللبنانية والعربية

أكد زوار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه متمسك حتى النهاية بانعقاد القمة الاقتصادية في موعدها. وأشاروا إلى أن كل التجهيزات تمت لتكون القمة على مستوى التطلعات اللبنانية والعربية.

© Sputnik . Kirill Kalinnikov لبنان يعلق على قرار ليبيا مقاطعة قمة بيروت بسبب "إهانة العلم"

من جهة أخرى، أعلن وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية محمد سيالة اليوم الاثنين عن إلغاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج مشاركة بلاده في قمة بيروت

وقال الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الليبية بحكومة الوفاق الوطني أحمد عمر الأربد: "الوزارة قررت رسميا عدم المشاركة على أي مستوى في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المزمع إقامتها بالعاصمة بيروت، وسيكون مقعد دولة ليبيا شاغرا"​​​.

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ما هي أهمية عقد القمة الاقتصادية العربية المقررة قريبا في بيروت، وهل مقاطعة ليبيا للقمة سيكون له تأثير سلبي على مجمل عملها؟

يقول الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الصدد، بداية، لمجرد انعقاد قمة عربية في بيروت، هذا يؤكد بأن للبنان دور ومكانة يمكن الاستفادة منها،لكن عمليا، جامعة الدول العربية، بعد كل التطورات التي حصلت، لم تعد ذات وزن،لإن كل ما يحصل في الشرق الأوسط، والعالم العربي تحديدا، يتم بغياب كامل للجامعة، لذلك انعقاد القمة أو عدم انعقادها، ليس له عمليا أي تأثير أساسي في الحياة في الحياة السياسية، بسبب غياب الجامعة العربية عن لعب أي دور سياسي أو اقتصادي فعلي، سوى عقد المناسبات الشكلية التي تحصل من وقت لاخر.

ويشير أبو زيد إلى أن غياب ليبيا عن القمة في بيروت ليس له أي تأثير، وذلك لوجود حالة الإنقسام والتشرذم في الساحة الليبية، بالإضافة إلى أنه ليس لها أي حضور سياسي أو اقتصادي. غير أن عدم حضورها للقمة قد أبعد الصاعق الذي كاد أن يولد صداما واحتكاكا داخل لبنان بين فريق يريد حضورها وفريق يقاطعها، لذلك انعقاد القمة برأيي، ليس سوى مناسبة عادية ليس لها تأثير فعلي على الحياة السياسية العربية واللبنانية.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي