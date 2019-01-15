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22:28 15 يناير/ كانون الثاني 2019
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    سياسي لبناني: لبنان ليس على قائمة أولويات الولايات المتحدة

    حول العالم
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    عماد الطفيلي
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    أبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، السفير ديفيد هيل، أنه "كلما دعمت الولايات المتحدة عملية السلام العادل في الشرق الأوسط، كلما ارتاح الوضع في لبنان وترسخ الهدوء على الحدود الجنوبية".

    مناظر عامة للمدن العربية - مدينة بيروت، لبنان
    © REUTERS / Jamal Saidi
    الخارجية الأمريكية تعرب من بيروت عن قلقها من أنشطة "حزب الله"
    وبحث عون في قصر بعبدا، يوم الاثنين 14 يناير/ كانون الثاني، مع هيل، الوضع في لبنان وكيفية ترسيخ الهدوء على الحدود الجنوبية مع إسرائيل، واعتبر "أن عملية ترسيم الحدود مع إسرائيل في الجنوب تأخرت، لكن أمل أن  تستأنف قريبا".

    في الوقت نفسه، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، الإثنين الماضي في عين التينة، مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل والسفيرة الأمريكية في لبنان، وجرى عرض عام للوضع في لبنان والمنطقة.

    وتوقف الرئيس بري أمام التمادي الإسرائيلي بالخروق والانتهاكات اليومية للقرار 1701، وتجاوزه لقوات "اليونيفيل" واللجنة الثلاثية بالاعتداء على الخط الأزرق والأراضي اللبنانية.

    في أي سياق تأتي زيارة وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل إلى بيروت، وما هي أهداف الزيارة في هذا التوقيت؟

    المستشار والباحث في الشؤون الاقليمية رفعت البدوي
    Refaat al-Badawy
    المستشار والباحث في الشؤون الاقليمية رفعت البدوي
    يقول  المستشار والباحث في الشؤون الاقليمية رفعت البدوي في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك":

    زيارة ديفيد هيل إلى بيروت تعتبر من المستوى المتدني جدا، كونه موظف في وزارة الخارجية الأمريكية،في حين أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يصول ويجول في المنطقة دون أن يكلف نفسه عناء القدوم إلى لبنان. وهذا يدل على أن لبنان ليس على قائمة أولويات الولايات المتحدة. إنما موضوع لبنان ينحصر فقط في الضغط على حزب الله وإيران ،من خلال لبنان  ومصارفه.

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    ولفت البدوي إلى أن هناك تحول في السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط وانسحاب أمريكي من سوريا، ولهذا تريد الولايات المتحدة طمأنة الحلفاء من خلال  زيارة بومبيو للمنطقة أو هيل إلى لبنان بأن الولايات المتحدة تقف إلى جانبهم رغم هذه التطورات الناشئة.

    التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

    إعداد وتقديم: عماد الطفيلي

    الكلمات الدلالية:
    أخبار الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار لبنان, بيروت, لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية
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