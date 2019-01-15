سياسي لبناني: لبنان ليس على قائمة أولويات الولايات المتحدة

في الوقت نفسه، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، الإثنين الماضي في عين التينة، مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل والسفيرة الأمريكية في لبنان، وجرى عرض عام للوضع في لبنان والمنطقة.
وتوقف الرئيس بري أمام التمادي الإسرائيلي بالخروق والانتهاكات اليومية للقرار 1701، وتجاوزه لقوات "اليونيفيل" واللجنة الثلاثية بالاعتداء على الخط الأزرق والأراضي اللبنانية.
في أي سياق تأتي زيارة وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل إلى بيروت، وما هي أهداف الزيارة في هذا التوقيت؟
زيارة ديفيد هيل إلى بيروت تعتبر من المستوى المتدني جدا، كونه موظف في وزارة الخارجية الأمريكية،في حين أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يصول ويجول في المنطقة دون أن يكلف نفسه عناء القدوم إلى لبنان. وهذا يدل على أن لبنان ليس على قائمة أولويات الولايات المتحدة. إنما موضوع لبنان ينحصر فقط في الضغط على حزب الله وإيران ،من خلال لبنان ومصارفه.
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ولفت البدوي إلى أن هناك تحول في السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط وانسحاب أمريكي من سوريا، ولهذا تريد الولايات المتحدة طمأنة الحلفاء من خلال زيارة بومبيو للمنطقة أو هيل إلى لبنان بأن الولايات المتحدة تقف إلى جانبهم رغم هذه التطورات الناشئة.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي
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