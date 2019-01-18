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17:07 18 يناير/ كانون الثاني 2019
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    حول العالم

    لبنان يعتبر غياب سوريا عن قمة بيروت "بالفجوة" في عملها

    حول العالم
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    عماد الطفيلي
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    لفت الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال جلسة لوزراء الخارجية والاقتصاد العرب لمناقشة جدول أعمال القمة التنموية في بيروت، إلى أن "انعقاد هذه القمة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، فقضية التنمية بأبعادها كافة هي الشاغل لدول العالم العربي".

    إجتماع وزراء الخارجية العرب في إطار القمة الاقتصادية العربية في بيروت، لبنان 18 يناير/ كانون الثاني 2019
    © Sputnik . Zahra al-Amir
    وزير الخارجية اللبناني: سوريا هي الفجوة الأكبر في مؤتمرنا
    وأشار إلى أن "هذه القمة تلتئم بعد غياب 6 سنوات وينظر اجتماعنا اليوم بشكل نهائي إلى المواضيع التي سترفع الى القادة العرب لبحثها في جلساتهم بعد غد".

    قال وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، اليوم الجمعة، خلال اجتماع وزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية التنموية، إن "سوريا هي الفجوة الأكبر في مؤتمرنا".

    وأضاف باسيل: "نشعر بثقل فراغها ويجب أن تكون في حضننا بدل أن نرميها في أحضان الإرهاب كي لا نسجل على أنفسنا عاراً تاريخياً بتعليق عضويتها بأمرٍ خارجي".

    يقول الكاتب والمحلل السياسي رضوان الذيب في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بشأن أهمية انعقاد القمة الاقتصادية العربية في بيروت:

    ظروف عقد هذه القمة  معقدة جدا، وتأتي في ظروف إقليمية صعبة، وفي ظل خلافات عربية كبرى،هذا أولا، ثانيا: لم يتم دعوة سوريا إليها، وهي الدولة المعنية بالدرجة الأولى في عملية إعادة الإعمار، وفي إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم.كما كان هناك نصائح إلى الدولة اللبنانية منذ أكثر من شهرين تقريبا، بصدد تأجيل عقد هذه القمة الاقتصادية حتى تتبلور الأمور ويتم دعوة سوريا، وتكون المنطقة قد تخلصت من الخلافات الحادة، لكي تكون لها نتائج ايجابية.

    إجتماع وزراء الخارجية العرب في إطار القمة الاقتصادية العربية في بيروت، لبنان 18 يناير/ كانون الثاني 2019
    © Sputnik . Zahra al-Amir
    إجتماع وزراء الخارجية العرب في إطار القمة الاقتصادية العربية في بيروت، لبنان 18 يناير/ كانون الثاني 2019

    بدوره يقول الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور وفيق إبراهيم:

    إن الوضع العربي اليوم هو في أدنى مستوياته من التشرذم والتبعية، وتعمل الولايات المتحدة كل جهدها من أجل إفشال أي جهد عربي مشترك يكون لصالح شعوبهم، غير أنها تدفع بالدول العربية مع إسرائيل لعقد قمة أخرى في وارسو ببولندا، من أجل التصدي المشترك لإيران وروسيا، والعمل من أجل تنفيذ المصالح الأمريكية البحتة. هذه القمة الحالية في بيروت لن تؤدي إلى أي نتيجة فعلية سوى إصدار  بعض البيانات التي تتكرر في كل قمة ولا يتم تنفيذ أي شيء منها.

    التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

    إعداد وتقديم: عماد الطفيلي

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