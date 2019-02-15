قمة سوتشي تؤكد على المضي في محاربة الإرهاب وتكثيف الجهود لتطبيع الأوضاع في سوريا

في ختام القمة الثلاثية في مدينة سوتشي، اتفق رؤساء روسيا وتركيا وإيران على مواصلة العمل للوصول للتسوية السياسية في سوريا، مع احترام سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها. كما شددوا على ضرورة تكثيف الجهود لإطلاق عمل اللجنة الدستورية في سوريا في أقرب وقت.

© Sputnik . Valeriy Melnikov خبراء روس يصفون نتائج قمة "سوتشي" بأنها تدعو للتفاؤل

ونوه الرؤساء الثلاثة بأهمية تهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين إلى منازلهم ، مناشدين المجتمع الدولي بتنشيط دوره في مساعدة الشعب السوري دون تسييس الموضوع.

ولفت الزعماء الثلاثة إلى أهمية الاستمرار في محاربة الإرهاب في جميع أنحاء سوريا، مع تكثيف الجهود لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة إدلب.

وفي تصريحاتهم، أعرب بوتين وروحاني وأردوغان عن رفضهم القاطع لمحاولات فرض حقائق جديدة على الأرض في سوريا تحت غطاء محاربة الإرهاب.

وأعرب الزعماء الثلاثة عن حزمهم في "التصدي للمخططات الانفصالية التي تهدف إلى نسف سيادة سوريا ووحدتها الترابية، وكذلك أمن الدول المجاورة لها".

يقول أليكسي مورافيوف، رئيس قسم الشرق الأوسط في كلية الدراسات الشرقية، للمدرسة العليا للاقتصاد في حديث لإذاعتنا بهذا الصدد،كانت المحادثات في القمة الثلاثية بسوتشي بناءة. لكن ما بدا لي مثيراً للإهتمام، ما عبر عنه الرئيس الإيراني حسن روحاني، بمعنى قوله: إنه يجب على الأمريكيين تغيير سياستهم تجاه الشرق الأوسط ومغادرة سوريا، وترك منطقة الشرق الأوسط عموماً ، الذي يعتبرونه منطقة لمصالحهم.

ورد أردوغان على ذلك، بأن أهم شيء هو منع قيام فراغ السلطة في المناطق التي يغادرها الأمريكيون. وهذا يعني في الواقع أنه على الأرجح ، يجب أن تبرم بعض الاتفاقيات بعد رحيل الأمريكيين، وكذلك الرغبة في منع القوى الغربية من التدخل في هذا الصراع.

ويتابع مورافيوف قائلا: لكن على الرغم من ذلك، لم يتكون لدي انطباع بأن بعض الاتفاقات الفعلية قد تم التوصل إليها بشأن الوضع في إدلب. بالطبع، ربما يكون هناك اتفاق ما وراء الكواليس حول ما سيحدث. وسنتعرف على ذلك بعد التصريحات الرسمية لوزارة الخارجية الروسية.

لكن في الوقت الحالي يمكن القول إن درجة تكامل روسيا وتركيا وإيران في سوريا آخذة في التزايد. حتى الآن، لم يكن هناك حديث عن انسحاب إيران من سوريا، والتي تصر عليه إسرائيل. من الواضح أن إيران، بعد أن بذلت جهوداً كبيرة من أجل تحرير سوريا من الإرهابيين، تتوقع نوعاً من المشاركة في المستقبل: في البناء ، والترميم ، والحصول على بعض المكافآت الاقتصادية ".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي