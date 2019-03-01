بوتين: خطة لتثبيت "الاستقرار النهائي" في سوريا... بعد استئصال الإرهاب

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجود خطة لإنشاء مجموعة دولية جديدة تشمل الدول المنخرطة في النزاع السوري، ستتولى مهمة "الاستقرار النهائي" بعد استئصال الإرهاب في هذه البلاد.

© Sputnik . Alexei Druzhinin بوتين: نبحث تشكيل هيئات لتطبيع الأوضاع في سوريا

وجاءت هذه التصريحات للرئيس الروسي تعليقا على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أول من أمس، بعد مفاوضات جرت بينهما في موسكو، عن اتفاق على إنشاء مجموعة عمل خاصة بسحب القوات الأجنبية من سوريا.

وفي معرض تعليقه على هذه المبادرة، قال بوتين: "تكمن الفكرة في إنشاء مجموعة عمل دولية ستشمل جميع الأطراف المعنية، وبالدرجة الأولى طبعا القيادة السورية، وربما المعارضة ودول المنطقة، وجميع المنخرطين في النزاع، وستتولى المجموعة مهمة الاستقرار النهائي بعد القضاء على جميع بؤر الإرهاب".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن هذه الخطة تنص على ضرورة سحب جميع القوات الأجنبية من الأراضي السورية واستعادة مؤسسات الدولة السورية مع الحفاظ على وحدة أراضيها.

يقول الباحث السياسي غسان يوسف في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:

نحن نتوقع دائما من الرئيس فلاديمير بوتين الخير لسوريا، وتشكيل هذه المجموعة يؤكد أن روسيا ماضية في تنفيذ عدة أمور: أولا، تخليص سوريا من جميع المجموعات الإرهابية المتواجدة فيها، وهذا ما أشار إليه الرئيس الروسي. ثانيا: إخراج القوات الأجنبية، ويندرج في إطار هذه القوات الأجنبية المتواجدة في سوريا، القوات التركية التي دخلت دون دعوة سوريا، وكذلك قوات التحالف الدولي، والقوات الإسرائيلية المتواجدة في الجولان السوري المحتل.

ويشير يوسف إلى أنه بالنسبة للقوات التي أتت إلى سوريا بدعوة من الحكومة السورية، فهي القوات الروسية والإيرانية، وما ينطبق على القوات الإيرانية ينطبق على القوات الروسية، إلا إذا طلبت الدولة السورية من الدولة الإيرانية بإخراج قواتها لعدم وجود حاجة لذلك.

ويضيف يوسف قائلاً: "إنه من المعروف أن لروسيا قاعدة في جبلة وأخرى في طرطوس، وأعتقد أن سوريا بحاجة إلى سلاح الجو الروسي، وأيضا إلى منظومات الدفاع الجوي، التي تزود بها الجيش السوري مثل "إس-300" وغيرها. لذلك، أعتقد أن إخراج القوات الروسية غير وارد ضمن طرح الرئيس بوتين، وإنما المقصود خروج القوات التي دخلت بدون إذن الدولة السورية. وفي حال الطلب من إيران، سيتم هذا الطلب بشكل رسمي، وباتفاق بين البلدين، لأن العلاقة بين سوريا وإيران هي علاقة استراتيجية."

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي