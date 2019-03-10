هل يمكن للدور الأمريكي أن يعرقل تطور العلاقة بين روسيا ولبنان

هل يمكن للدور الأميركي أن يعرقل تطور العلاقة بين لبنان وروسيا؟
يقول الخبير في الشؤون الدولية الدكتور وفيق ابراهيم في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد، الواقع أن هناك تراجعا أمريكيا عاما في منطقة المشرق العربي، انطلاقا من تراجع الدور الأمريكي في الميدان السوري والعراقي، ومراوحته في اليمن، وعدم نجاحه في المقاطعة والعقوبات الأمريكية على إيران، بالمقابل، هناك صعود روسي على كل المستويات، ويصادف في لبنان، أن هناك عودة لحزب الله إلى الداخل اللبناني، وهذه العودة يصادف أنها تأتي في وجه القوى المؤيدة للأمريكيين والسعوديين.
ويتابع ابراهيم قائلا: وهذا بالتأكيد ما أصاب الولايات المتحدة بالجنون، خصوصا أن الدور الروسي قد اختراق لبنان بشكل واسع، وهو يؤدي اليوم دورا ملحوظا في الداخل اللبناني، ابتداء من الشركة الروسية التي نالت حق تشغيل مصفاة طرابلس، وهذا يؤذن بأن روسيا تفتش عن دور في الاحتباط الغازي والنفطي اللبناني، ولهذا أثارت أمريكا الهجوم الروسي على لبنان كما أسمته، وكذلك عودة حزب الله إلى الداخل اللبناني، للإمساك أو المشاركة في إنتاج القرار السياسي فيه.
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي
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