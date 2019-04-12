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16:39 12 أبريل/ نيسان 2019
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    سياسية سودانية: نعتبر ما جرى أمس مسرحية... أو إنقلاب أبيض من الجيش

    حول العالم
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    عماد الطفيلي
    الموضوع:
    تطورات أحداث السودان (45)
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    أعلن رئيس اللجنة السياسية العسكرية في السودان، أنه ليس لدى المجلس العسكري طموحات سياسية أو توجهات أيديولوجية، وأن المجلس ضم قائد الشرطة ومدير جهاز الأمن وقائد قوات الدعم السريع.

    عمر البشير
    © REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
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    وقال الفريق عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية المكلفة من المجلس العسكري في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة: "نحن غير طامعين في السلطة، ولم نأت بحلول والحلول تأتي من المحتجين، ولن نملي شيئا على الناس ونريد خلق مناخ لإدارة الحوار بصورة سلمية".

    كما ذكر زين العابدين أن الفترة التي حددها المجلس العسكري بعامين هي الحد الأقصى، وأن أمد المجلس يمكن أن ينتهي خلال شهر إذا تمت إدارة الأمر بدون فوضى.

    يقول ألكساندر سافونوف، نائب عميد أكاديمية العمل والعلاقات الاجتماعية في موسكو في حديث لإذاعتنا بهذا الصدد:

    لن تكون هناك  أية تغييرات في السودان لأن جميع الأشخاص أنفسهم ظلوا في السلطة، وبالتالي هناك سلطة  فاسدة جدا. وثانياً، سيكون  سيناريو الاستيلاء على السلطة هو نفسه كما كان قبل 25 عامًا: يخرج الجيش، ويتحدث عن  بعض الشعارات، لا أكثر ولا أقل وينتهي الأمر. كل شيء يحدث كما هو الحال دائمًا:حيث لا يعيش الكثير من الناس بشكل جيد، في حين يعاني الكثيريون من أبناء الشعب السوداني.سيستمر الناس في الصمود  بعض الوقت ، لكن الوضع صعب للغاية. أعتقد أنه في النهاية سيتعين عليهم القيام بشيء ما.

     بدورها، تقول نائب الأمين العام للحزب الليبرالي السوداني آمنة عثمان حمد، في حديث لإذاعتنا، بشأن سير تطور الأحداث في السودان:

    "حاليا يمكن القول بإننا قد انتقلنا منذ الأمس إلى مرحلة جديدة، في شكل الحراك، وفي المطالب في التنسيق لترتيب المرحلة القادمة، وفي صراعنا مع المجلس العسكري الجديد، رافضين له ولابن عوف، لإن النظام الحالي حسبما نرى ما زال من المنظومة القديمة، وما زال كل من بن عوف وكمال عبد المعروف يمثلوا النظام الذي تم حله، فكل السيناريوهات متوقعة، والخطوات المقبلة هي لترتيب التحول لنقل البلد من هذه المرحلة المزرية إلى مرحلة أفضل، ونحن نعتبر ما جرى أمس، بمثابة مسرحية أو انقلاب ابيض من الجيش.

    التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

    إعداد وتقديم: عماد الطفيلي

    الموضوع:
    تطورات أحداث السودان (45)
    الكلمات الدلالية:
    أخبار السودان, الجيش السوداني, عمر البشير, السودان
    معايير المجتمعنقاش
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