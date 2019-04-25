خبير: قمة بوتين- كيم علامة فارقة في الحراك السياسي لإيجاد آلية لحل النزاعات في العالم

انتهت في مدينة فلاديفوستوك، في أقصى شرقي روسيا، اليوم الخميس، أعمال أول قمة بين الرئيس فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وصفها الجانبان بالبناءة والمثمرة.

© Sputnik . Alexey Nikolsky بالفيديو...كيم جونغ أون يهدي بوتين سيفا

وأكد الرئيس الروسي خلال لقائه زعيم كوريا الشمالية ، أن اللقاء سيخدم تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، وسيساهم أيضا في حل الوضع في شبه الجزيرة الكورية. وهنأ بوتين كيم بإعادة انتخابه رئيسا لمجلس الدولة الكوري الشمالي.

كما كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن طلب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال القمة، إطلاع الجانب الأمريكي على نتائج المباحثات الثنائية وما انتهت إليه من نتائج بناءة ومثمرة.

يقول رئيس تحرير موقع "الصين بعيون عربية" محمود ريا، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بشأن القمة الروسية — الكورية التي عقدت في فلاديفستوك: "لا شك أن القمة التي عقدت اليوم في الشرق الأقصى الروسي بين الرئيس فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، هي علامة فارقة في الحراك السياسي العالمي الهادف إلى إيجاد آلية جديدة لحل النزاعات تختلف عن آلية العقوبات والفرض التي تسود في العالم".

ويشير ريا إلى أن هذه الزيارة التي قام بها زعيم كوريا الشمالية، هي زيارة مهمة جدا، وتفتح آفاق كبيرة على أكثر من مستوى في العالم، وتؤشر إلى أن الخيارات في العالم ليست معدومة، وأن هناك إمكانية كبيرة تخلق آليات سياسية بعيدة عن الآلية التي تحاول الولايات المتحدة فرضها على العالم. وهذا الأمر ظهر تقريبا في اللهجة الروسية وكذلك في اللهجة التي تعتمدها الصين في هذا المجال.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي