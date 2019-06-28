لقاء ثنائي إيجابي بين بوتين وترامب على هامش قمة الـ20 في اليابان

بحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائهما على هامش قمة مجموعة العشرين عددا من القضايا، أهمها الملف الإيراني وأوكرانيا والأزمة السورية والوضع في فنزويلا.

واستمر لقاء الرئيسين، على هامش قمة "مجموعة العشرين" في أوساكا اليابانية ساعة ونصف الساعة.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن لقاء الرئيسين الروسي والأمريكي، على هامش قمة العشرين، تناول موضوع سوريا، والوضع في إدلب.

وذكر المتحدث أن مباحثات الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب كانت إيجابية.

وأضاف أن الزعيمين "تحدثا عن التجارة الدولية وعن الشؤون الدولية وسوريا وتطرقا للوضع في إدلب".

وتابع: "كما تحدثا عن تركيا والصين، وتحدثا بإسهاب عن قضايا نزع السلاح ، وقضايا الاستقرار الاستراتيجي".

وفي هذا السياق يقول الكاتب والمحلل السياسي أندريه أونتيكوف: "هناك العديد من المواضيع التي تؤدي إلى التوتر، ليس فقط في العلاقات الثنائية بل بشكل عام على الساحة الدولية. وقبل هذا الإجتماع أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ضرورة بحث موضوع اتفاقية ستارت-3 أو إيجاد اتفاقية جديدة، لإن مدة سريانها تنتهي قريبا، وبالتالي قد يؤدي عدم تمديدها إلى سباق تسلح نووي جديد،مما يشكل خطرا جسيما على كل العالم."

ويشير أونتيكوف إلى أننا بحاجة إلى إيجاد نوع من التفاهم مع الأمريكيين بخصوص سوريا وأوكرانيا وفنزويلا، والعديد من الملفات، كما أننا لا يمكن أن نوافق على العديد من الخطوات الأمريكية تجاه إيران و كذلك سوريا. فالمفاوضات والحوار على مستوى عال ضروري جدا في مثل هذه الظروف لمحاولة إيجاد حل لكل الأزمات. لكن هذا لا يعني أن الحل يمكن أن نجده بشكل سريع.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي