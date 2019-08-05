خبير: إيران لا تشكل أي تهديد لدول الخليج والتدخل الأمريكي يوتر الأجواء

وصل إلى طهران وفد عسكري من خفر السواحل القطرية، لبحث التعاون البحري بين البلدين. وتأتي الزيارة في إطار المشاركة في الاجتماع الخامس عشر المشترك لخفر السواحل الإيرانية القطرية، حيث سيجتمع الوفد القطري بقائد حرس الحدود الإيراني، قاسم رضائي.

أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، أن الاجتماعات المشتركة لخفر السواحل الإيرانية مع نظائرها في دول جنوب الخليج تصب في إطار تعزيز وتنمية العلاقات بين الطرفين، وتؤكد على وجود إرادة سياسية لدى جميع الدول المطلة على الخليج لخلق أجواء إيجابية من التعاون.

وأبرمت إيران والإمارات يوم الخميس الماضي اتفاقا للتعاون الحدودي بينهما، واتفق الطرفان على عقد الاجتماعات لمناقشة التعاون الحدودي كل ستة أشهر.

هل وصلت بعض الدول الخليجية إلى قناعة بأن تحسين العلاقات مع الجارة إيران أفضل وأضمن لها في حماية أمنها وأمن المنطقة؟

يقول الخبير في الشؤون الإيرانية والدولية صالح قزويني في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد، هذه القناعة ليست وليدة اليوم أو وليدة الساعة، وإنما أعتقد أن دول هذه المنطقة لديها إيمان كامل وقناعة تامة، بأن إيران لا تشكل أي تهديد أو أي خطر عليها، وإنما للأسف الشديد، تدخل بعض القوى وخاصة أمريكا في العلاقات بين هذه الدول وإيران، هو الذي يؤدي أحيانا إلى توتر العلاقات بينها.

ويشير قزويني إلى أن هذه الدول تقر بذاتها أن إيران بلد مسلم وجار ولديه عناصر مشتركة مع هذه الدول، وبالتالي لم تعتد إيران طيلة هذه الفترة وخاصة منذ قيام الجمهورية الإسلامية ليومنا هذا ، على أي دولة من هذه الدول. وأعتقد أن تجربة الكويت مع إيران تشكل نموذجا عمليا لذلك.

ولفت قزويني إلى أن الوفود الإماراتية والقطرية تأتي إلى إيران وتنسق معها، وأعتقد أن لدى هذه الدول قناعة تامة بالإتفاق مع إيران، من أن تقف بوجهها، لإن التجربة مع الولايات المتحدة أثبتت أنها سرعان ما تتخلى عن حلفاءها، وتتنكر لهذه العلاقات، ولا يمكن الاعتماد عليها في وقت الشدة.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي