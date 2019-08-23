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16:09 23 أغسطس/ أب 2019
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    الجيش السوري يقضي على "مثلث الموت" ويتقدم لتحرير ريف حماة الشمالي بالكامل

    حول العالم
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    عماد الطفيلي
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    سيطر الجيش السوري، اليوم الجمعة، على بلدات وقرى عدة في ريف حماة الشمالي ومنها مورك ومحيطها، حيث توجد نقطة المراقبة التركية التاسعة، في إطار تقدمه لتحرير ريفي حماة وإدلب من المسلحين.

    قوات الجيش السوري تتابع عملياتها العسكرية على محور بلدتي الجبين وتل الملح ريف حماة الشمالي
    © Sputnik . Bassel Shartouh
    الجيش السوري يكتسح "مثلث الموت" ويسيطر على مدينة اللطامنة شمال حماة
    قالت مصادر ميدانية بأن الجيش طوق نقطة المراقبة التركية التاسعة، تزامنا مع بسط سيطرته على قرى وبلدات البويضة ومعركبة واللحايا ومورك في الريف الشمالي لحماة.

    وسبق هذا التقدم سيطرة الجيش على اللطامنة وكفر زيتا وتل فاس ولطمين ضمن الجيب المحاصر في إطار تقدمه لتحرير الريف الشمالي بالكامل لحماة من المسلحين.

    وبسيطرة الجيش السوري على اللطامنة يكون قد أنهى ما اصطلح على تسميته بـ "مثلث الموت" الذي ظل لسنوات مصدرا للقنص وإطلاق القذائف الصاروخية التي قتلت وأصابت آلاف المدنيين في البلدات والقرى الآمنة الواقعة تحت سيطرة الجيش السوري، وخاصة مدينتا محردة والسقيلبية والقرى والبلدات المجاورة لهما.

    وتصطف مدينة كفر زيتا وبلدة لطمين على الطريق الواصل بين كفر نبودة ومورك، وتشتهران بترابطهما ليس فقط فوق الأرض، وإنما بشبكات معقدة من الأنفاق تحت الأرض التي حفرتها التنظيمات المسلحة على مدى سنوات.

    يقول الخبير العسكري اللواء رضا أحمد شريقي في حديث لبرنامج"حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" تعليقا على تطورات الأوضاع الميدانية في شمال سوريا، الجيش العربي السوري يسير بخطى حثيثة باتجاه كافة النقاط التي يسيطر عليها الإرهابيون في منطقة شمال حماة، وخاصة في الجيب الذي بقي بعد السيطرة على خان شيخون،حيث  بقي الجيب الذي يتضمن اللطامنة ولطمين وكفرزيتا، وهذه القرى عمليا بحكم الساقطة ناريا، والسيطرة عليها يعتبر بمثابة تنظيف للمنطقة إلى نهاية الحدود الشمالية لمحافظة حماة.وبالتالي أصبح الجيش يسيطر على القسم الأعظم من الريف الشمالي لحماة وبقي عليه أن يستمر في التقدم بالريف الجنوبي لمدينة إدلب، مرورا بالمعرى وسراقب باتجاه مدينة إدلب.

    ويشير اللواء شريقي إلى أن نقاط المراقبة التركية هي بالأصل جاءت لتقديم المساعدة لهذه العصابات الإرهابية ،وهذا واقع حقيقي، ومع تقدم الجيش العربي السوري ستنسحب هذه النقاط بشكل اتوماتيكي مع هذه العصابات المتقهقرة ونقطة مورك مصيرها سيكون خارج المدينة باتجاه الشمال،وهذا الموضوع  سينطبق مستقبلا على  النقاط التركية الأخرى التي تتضمنها المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوري، أينما يحل الجيش السوري لن  يكون لهؤلاء أي مكان في ظل تواجده.

    التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

    إعداد وتقديم: عماد الطفيلي

    انظر أيضا:

    الجيش السوري يسير إلى ما بعد خان شيخون
    مراسل "سبوتنيك": الجيش السوري يسيطر على خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي
    الجيش السوري يسيطر على خان شيخون.. إجراءات يمنية ضد الإمارات.. إجماع في لبنان حول الأزمة الاقتصادية
    الكلمات الدلالية:
    خان شيخون, الجيش السوري, سوريا
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