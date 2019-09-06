Widgets Magazine
تسجيل
16:01 06 سبتمبر/ أيلول 2019
مباشر
    بحث
    حول العالم

    بوتين يعلن انتهاء الزعامة الغربية وبروز قوى عالمية لايمكن العمل من دونها

    حول العالم
    انسخ الرابط
    بقلم عماد الطفيلي
    0 10

    استضافت مدينة فلاديفوستوك الأسبوع الجاري فعاليات "منتدى الشرق" الاقتصادي الروسي، بمشاركة نخبة من السياسيين والاقتصاديين من مختلف أنحاء العالم، حيث حضر المنتدى نحو 8 آلاف مشارك من 60 بلدا.

    اللقاءات تناولت آفاق التعاون الاقتصادي بين الدول المشاركة، وامتدت إلى مواضيع سياسية وأمنية في مناطق مختلفة من العالم ذات أهمية للاطراف المشاركة. من بينها معاهدة السلام بين روسيا واليابان، وكيف سترد روسيا على خروج الولايات المتحدة من معاهدة الحد من الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، وكيف يرى القادة ضمان أمن الملاحة في الخليج، والرد الروسي المحتمل على نشر الصواريخ الامريكية في كوريا واليابان.

    وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين خلال مشاركته في أعمال منتدى الشرق الاقتصادي، بحضور رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندا مودي، والرئيس المنغولي، خالتاما باتولغا: "أعتقد أنه بات واضحا للجميع، والرئيس الفرنسي إيمانويل  ماكرون، قال مؤخرا في تصريح علني، إن زعامة الغرب بدأت تنتهي". وأنه لا يمكن تصور العمل الدولي دون الصين والهند.

    وفي ختام المنتدى، أعلن الممثل الرئاسي في الشرق الأقصى نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري تروتنيف، اليوم، أن حصيلة منتدى الشرق الاقتصادي الروسي هذا العام كانت اتفاقيات بأكثر من 51 مليار دولار.

    وقال تروتنيف في مؤتمر صحفي في ختام منتدى الشرق الاقتصادي، إن المشاركين في المنتدى هذا العام وقعوا 270 اتفاقية، بقيمة تجاوزت الـ3.4 تريليون روبل (نحو 51.5 مليار دولار).

    وأضاف المسؤول الروسي، أن قيمة الاتفاقيات الموقعة خلال منتدى العام الجاري تزيد عن حصيلة العام الماضي بنسبة 13%، ما يعد إنجازا جديدا للمنتدى، الذي ينعقد بشكل سنوي في مدينة فلاديفوستوك.

    وبحكم الموقع الجغرافي لمدينة فلاديفوستوك المطلة على المحيط الهادئ، شهد المنتدى مشاركة واسعة لقطاع الأعمال من الدول الآسيوية، وخاصة من الصين واليابان.

    يقول أستاذ العلوم السياسية والباحث في الشؤون الدولية الدكتور وفيق إبراهيم في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الصدد:

    إن منتدى فلاديفوستوك يؤكد أنه بالإمكان ملء الفراغ الأمريكي بتعاون دولي مشترك يستطيع أن يقود العالم إلى سلام وحضارة، وهناك ركائز لهذا المنتدى الذي جمع 60 دولة، فهناك الصين والهند واليابان وكلها قوى أساسية عالمياً جاءت لكي تشارك روسيا في إدارة هذا المنتدى الهام، الذي يعبر في دورته الحالية عن انهيار الأحادية الأمريكية وبداية نظام متعدد الأقطاب.

    ويشير إبراهيم إلى أن العالم متعدد الأقطاب قد بدأ، والحقيقة أن هناك محاولات أمريكية لإرباكه. كل ما يجري اليوم في العالم وخصوصاً في الشرق الأوسط، هي محاولات أمريكية لفرض التعثر أو لإرجاء إعلان نظام تعدد الأقطاب أو لتأخير بدء العمل به، لكن الأسس الاقتصادية والسياسية لنظام العالم المتعدد الأقطاب قد بدأت، والدليل على ذلك أن روسيا موجودة اليوم في كل أزمات العالم، موجودة بشكل إيجابي من فنزويلا إلى الشرق الأوسط، إلى الشرق الآسيوي. روسيا والصين والهند أصبحوا موجودين اقتصادياً أينما كان، لذلك لم يعد بإمكان أمريكا حتى مع تحالفاتها الأوروبية أن تنجز شيئاً عالمياً أو صفة عالمية من دون مراجعة طرفين على الأقل وربما ثلاثة أطراف كروسيا والصين والهند.

    التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

    إعداد وتقديم: عماد الطفيلي

    الكلمات الدلالية:
    روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    قتاة تقف على خلفية جبال في كندا
    روسيا من بينها...أفضل دول للسياحة البرية في عام 2019
    أمركيا حول قلق تركيا بخصوص المناطق الآمنة في سوريا
    أمريكا: وجود تركيا لوحدها في المناطق الآمنة لن يكفي
    إنفوجرافيك - المليارات السلمية الأمريكية للأفغان
    "المليارات السلمية" الأمريكية للأفغان
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك