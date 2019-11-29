سياسي عراقي: ليس لدى الدولة والمتظاهرين حل سياسي يتناسب مع الواقع

دعا المرجع الشيعي الأعلى في العراق، السيد علي السيستاني، اليوم الجمعة، البرلمان إلى الإسراع بإقرار الإصلاحات السياسية تمهيدا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبر نتائجها بصدق عن إرادة الشعب العراقي".

وجاء في الخطبة التي ألقاها ممثل السيستاني، أحمد الصافي، أن "المرجعية الدينية العليا تتابع ببالغ الأسى والأسف أنباء الاصطدامات الأخيرة في عدد من المدن ولا سيما الناصرية الجريحة والنجف الأشرف، وما جرى خلال ذلك من إراقة الكثير من الدماء الغالية والتعرض للعديد من الممتلكات بالحرق والتخريب".

يقول رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية والنائب السابق الدكتور عدنان السراج في حديث لبرنامج "حول العالم"، عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بشأن الأوضاع في العراق:

"بالتأكيد ليس هناك انفراج في الأزمة، ما دام الحل السياسي حتى الآن معدوما، كما أن المتظاهرين لا يملكون أطر قيادية أو ممثلين يستطيعون طرح مشروعهم، والبدء بحوار جدي مع الدولة".

ويشير السراج إلى أن الدولة ليس لها أيضا حلا سياسيا يتناسب مع الواقع، غير أن هناك دراسات ونقاشات ولقاءات للوصول إلى حل سياسي، وهناك وثيقة فقط للسيد عمار الحكيم والتي وقع عليها 12 حزبا، اشترطوا فيها إعطاء مهلة 45 يوما، وبالتالي يسحبون الثقة في حال عدم وجود إصلاحات حقيقية، إذا الحل السياسي ما زال معدوما، وما زالت الكتل السياسية تبحث عن الحل، وما زال المتظاهرون يفتشون عن وسيلة للموافقة على قبول طلباتهم التي ارتفعت من مطلبية إلى سياسية.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي