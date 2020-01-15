خبير إيراني: الترويكا الأوروبية هي التي تنتهك الاتفاق النووي وليس إيران

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إن إطلاق الثلاثي الأوروبي لآلية فض النزاع في الاتفاق النووي الإيراني يقلل من فرص الحفاظ عليه ويهدد بانهيار هذا الاتفاق.

وفي تصعيد أوروبي حول الاتفاق النووي مع إيران، أعلنت الدول الأوروبية الثلاث إطلاق آلية تسوية النزعات المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران، وبررت قرارها في بيان مشترك بعدم احترام إيران لالتزاماتها بموجب الصفقة النووية.

يقول الكاتب والمحلل السياسي صالح القزويني في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:

في الواقع يمكن القول بأن الترويكا الأوروبية انتهكت الاتفاق النووي بهذه الخطوة، لأنه إذا كان اعتراضهم على اجراءات إيران، فإنها لم تنتهك الاتفاق المذكور، وما زالت تعلن أنها متمسكة به، وكل ما في الأمر، أنها خفضت التزاماتها في بنود ما جاء فيه، على أمل أن يكون ذلك سببا في عودة الاتحاد الأوروبي إلى ما وقع والتزم به بموجب هذا الاتفاق.

ويشير القزويني إلى أن "إيران لا تزال تعلن أنها متمسكة بهذا الاتفاق، ولا يحق للدول الأوروبية استخدام هذه الآلية التي نص عليها الاتفاق، بشرط أن يكون أحد الأطراف قد تخلى عن الاتفاق النووي، وبالتالي إيران لم تتخلى عنه ولا يحق للجانب الأوروبي اللجوء إلى آلية فض النزاع في هذا السياق".

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي