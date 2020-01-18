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16:49 18 يناير/ كانون الثاني 2020
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    خبير: روسيا تعمل على حل الأزمة في ليبيا حتى لا تتحول إلى مصدر أخطار للعالم

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    أعلن الكرملين يوم الجمعة الماضي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بحثا هاتفيا المسائل المتعلقة بمؤتمر برلين حول ليبيا المزمع في 19 يناير الجاري.

    ويعقد مؤتمر برلين يوم الأحد 19 يناير/كانون الثاني بمشاركة عدد من القادة وكبار المسؤولين العالميين، حيث أكد حضوره كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بوميبو، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

    كما سيشارك في المؤتمر ممثلون عن حكومات الجزائر وتونس، والإمارات وإيطاليا، والصين ودول أخرى، إضافة إلى الأطراف الليبية المتصارعة.

    يقول الكاتب والمحلل السياسي أندريه أونتيكوف في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك":

    "بهذا الصدد، بكل تأكيد مشاركة رئيس روسيا في مؤتمر برلين بشأن تسوية الأوضاع في ليبيا، يعبر عن دور روسيا المتزايد في إيجاد حل للأزمة الليبية،وروسيا استضافت منذ عدة أيام اجتماعا للأطراف الليبية المتصارعة، كما بادر الجانب الروسي مع قادة تركيا بالدعوة لإعلان هدنة في ليبيا، وهناك تعاون معمق مع أنقرة بخصوص حل الأزمة الليبية".

    ويشير أونتيكوف إلى أن روسيا تدخل إلى هذه الساحة أكثر فأكثر، نظرا لضعف دور الدول الأوروبية، كما أنها تنظر وتعطي أهمية خاصة للوضع في ليبيا، وتبذل الكثير من الجهود لحل هذه الأزمة، بسبب وجود مصالح متعددة لروسيا في تلك المنطقة. ولا يقتصر الأمر على المصالح الاقتصادية وإنما هناك مصالح استراتيجية، فروسيا تعمل على تهدئة الأمور في تلك المنطقة،حتى لا تتحول إلى مصدر أخطار بالنسبة للقارة الأوروبية ولروسيا نفسها وللعالم أجمع . ونحن نشاهد انتقال الإرهابيين من سوريا وبالتحديد من إدلب إلى ليبيا وهذا ما يقلق روسيا.

    التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

    إعداد وتقديم: عماد الطفيلي

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    الكلمات الدلالية:
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