أكاديمية روسية: روسيا تسعى لحل الأزمة الليبية عبر الالتزام الدقيق بأحكام القانون الدولي

أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعهد في البند الخامس من بيان مؤتمر برلين مثل غيره، بعدم إرسال قوات أو مرتزقة إلى ليبيا.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الكرملين يقيم إيجابيا المؤتمر المعني بليبيا في برلين، حيث اتخذت خطوة مهمة نحو التسوية، مضيفا: "الآن سيستمر العمل تحت رعاية الأمم المتحدة".

ما هي مصلحة روسيا في المساهمة في حل وتسوية الأزمة الليبية؟

تقول الأستاذة في الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الروسية آنيا كاشينا في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:

أولاً، لا يمكن لأية دولة أن تحل الأزمة الليبية لوحدها دون الاعتماد على الجهود الدولية الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة. طبعا، تمتلك روسيا بعض المصالح الاقتصادية في ليبيا، وتقيم وتجري مباحثات مع كل الأطراف الليبية على أساس التعاون الاقتصادي والاحترام المتبادل. وحتى لا تتحول ليبيا إلى مصدر أخطار للمنطقة ولأوروبا وللعالم، من هنا تأتي نية روسيا التعاون في هذا المجال مع البلدان الأوروبية لتقاسم المسؤولية وإبعاد المخاطر والعمل على حل الأزمة في ليبيا عن طريق الحوار السياسي الشامل والقائم على التزام دقيق بأحكام القانون الدولي ومبدأ وحدة وسلامة الأراضي الليبية.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي