سياسي سوداني: كل ما يخرج عن اللقاء مع نتانياهو لا يلزم شعب السودان

رحب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ببيان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان حول اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، لكنه طالب بالالتزام بالصلاحيات.

وكان عبد الفتاح البرهان قال، في بيان، إن لقاءه بنتنياهو جاء انطلاقا من "موقع مسؤوليته وأهمية حفظ الأمن وتحقيق مصالح السودان"، مؤكدا موقف السودان المبدئي من قضية الشعب الفلسطيني وحقه في إنشاء دولته المستقلة، وفق الإجماع العربي ومقررات الجامعة العربية.

يقول القيادي في الحزب الشيوعي السوداني راشد الشيخ في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك":

"خطوة الفريق عبد الفتاح البرهان جاءت منفردة، ولم يعلن حتى الآن أي من مكونات مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو أي جهة سياسية أخرى، أنها وراء ترتيب ذلك".

ويشير الشيخ إلى أن "اللقاء لا يمكن أن يتم صدفة، وربما هناك أشياء تحتاج أن نستجليها لنضع كل شيء في نصابه. أما الموقف من ناحية مبدئية، فشعب السودان مع حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة حسب المقررات الدولية. كما نعتبر أن أي تصرف فردي غير مقبول لنا، وكل ما يخرج عن هذا الاتفاق لا يلزم شعب السودان، لإن الحكومة السودانية لم توفد أحدا للتفاوض مع نتانياهو".

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي