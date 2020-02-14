سوريا بين مطرقة أردوغان وسندان الاعتداءات الإسرائيلية

من جهة أخرى، أفادت وكالة "سانا" الرسمية السورية، بأن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لأهداف إسرائيلية معادية في سماء العاصمة دمشق.
يقول أمين سر مجلس الشعب السوري خالد العبود في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
أراد مجلس الشعب السوري أن يوصل رسالة هامة ليس للشعب التركي الكريم، الذي تربطنا معه ثقافة وتاريخ مشترك ومفاهيم عقائدية وروحية مشتركة، وإنما لهذا النظام المتغطرس المتعجرف الذي يحاول أن يتدخل و يقتل ويسفك الدماء ،ويستمرالعمل على هذا المنهاج.
أما عضو مجلس الشعب السوري مهند الحاج علي يقول لإذاعتنا:
يأتي هذا العدوان الإسرائيلي على سوريا في سياق التنسيق المباشر بين الكيان الصهيوني وتركيا والولايات المتحدة على أمن سوريا. ونحن نلاحظ أنه كلما أخفقت الجماعات الإرهابية المسلحة أمام ضربات الجيش العربي السوري، يحدث عدوان إسرائيلي، والهدف واضح من ذلك، ألا وهو تشتيت انتباه الجيش السوري من الشمال إلى الجنوب، حتى يتسنى لأردوغان إرسال قوات عسكرية إلى الداخل السوري. إذا هناك تنسيق عالي المستوى بين إسرائيل وتركيا في محاولة أيضا لرفع معنويات الجماعات الإرهابية.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي
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