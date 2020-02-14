سوريا بين مطرقة أردوغان وسندان الاعتداءات الإسرائيلية

صوّت مجلس الشعب السوري بالإجماع على قرار "يدين ويقر الإبادة الجماعية للأرمن في الدولة العثمانية". وجاء في القرار الذي صوت عليه النواب وأصدروه، يوم الخميس الماضي، أن المجلس "يدين ويقر جريمة الإبادة الجماعية للأرمن على يد الدولة العثمانية بداية القرن العشرين، كما يدين أي محاولة من أي جهة كانت لإنكار هذه الجريمة".