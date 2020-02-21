خبير: الردع الروسي للهجوم التركي رسالة لإعادة قراءة المشهد العسكري

أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، قسطنطين كوساتشيف، أن هناك محاولات أمريكية لاتهام روسيا بتوتير الوضع في إدلب بهدف إبقاء جنودها في سوريا.

وقال كوساتشيف لوكالة "سبوتنيك": "الولايات المتحدة تحاول إبقاء قواتها في سوريا والمنطقة وذلك من خلال اتهام موسكو بتوتير الأجواء في إدلب السورية".

يقول الخبير العسكري الدكتور كمال جفا في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد، أعتقد أننا نحن اليوم نمر في مرحلة معقدة وصلت فيها حدة الاشتباك السياسي إلى مراحل متقدمة، ولا يمكن لأي طرف من الأطراف أن يتراجع، سواء بالنسبة للموقف الروسي القوي والحازم الذي لم تتوقعه الإدارة التركية، بالتدخل بشكل مباشر لردع الهجوم التركي الذي حدث على النيرب، وكانت بمثابة رسالة واضحة لتركيا، وأعتقد أنها بعد ذلك، ستعيد قراءة المشهد الميداني والعسكري بالكامل.

بدوره يقول رئيس المركز الثقافي الروسي العربي، الدكتور مسلم شعيتو ، في حديث لإذاعتنا، الاتهامات التي توجهها أمريكا لروسيا بشأن سوريا ليست جديدة، ودائما كانت تستعمل الأساليب الملتوية للبقاء في سوريا، عبر استخدام فبركات "الخوذ البيضاء" والاتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية والخ، علما أن الرئيس الأمريكي ترامب قالها صراحة: سنبقى في سوريا حيث آبار النفط، لكن الولايات المتحدة تحاول تشويه صورة روسيا أمام الرأي العام العربي والعالمي، لدعمها الدولة السورية في حربها ضد الإرهاب والعمل على صيانة وحدة وسيادة سوريا وهذا لا يروق للأمريكيين.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي