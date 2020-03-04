روسيا ترى أن إيران تتقيد بالتزامات الوكالة الدولية الذرية دون انتهاكات

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يوم الثلاثاء الماضي، إن إيران تخاطر بتفجير أزمة جديدة إذا لم تتعاون مع الوكالة، بعدما تقاعست عن الإجابة عن أسئلتها بشأن أنشطة نووية سابقة في ثلاثة مواقع نووية ورفضها السماح لمفتشي الوكالة دخول موقعين منهم.

في الوقت نفسه، أعلن مدير قسم عدم الانتشار والرقابة على التسلح في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، أن إيران تتقيد بالتزامات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وليس هناك سبب للتحدث عن أية انتهاكات.

يقول الخبيرفي مركز المعلومات والتحليل بجامعة موسكو الحكومية فرهاد إبراهيموف، في حديث لإذاعتنا:

يعتقد بعض السياسيين الإيرانيين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتعرض لضغوط من واشنطن، لاتهام إيران بانها تنتهك الصفقة النووية. وهذه نقطة حساسة للغاية، لأن الوكالة الدولية ظلت هي الرابط الذي يربط إيران والغرب بشأن الصفقة النووية.

بدوره يقول الخبير في الشأن الإيراني الدكتور حكم أمهز لإذاعتنا بهذا الصدد:

هناك نقطة مهمة يجب الإشارة إليها، وهي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعندما تنبش الوكالة المذكورة بعض الملفات السابقة التي سبقت الاتفاق النووي،فهذا يعني أن الملف مسيس وليس له علاقة بأي شيء واقعي على الأرض.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

إعداد وتقديم عماد الطفيلي