خبير: بعد اختبار الإرادة السورية والدعم الروسي...لا بد لتركيا أن تلتزم

حول العالم انسخ الرابط عماد الطفيلي 3 0

تابعنا عبر

توصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، يوم أمس الخميس، في موسكو، بعد ست ساعات من المحادثات ، إلى حزمة قرارات لتخفيف التوتر في إدلب السورية تشمل إعلان وقف إطلاق نار في المنطقة.

كما تم الاتفاق على إنشاء ممر آمن بعرض 6 كيلومترات شمال وجنوب الطريق الدولي "إم 4" مع تسيير دوريات روسية تركية مشتركة ابتداء من 15 الشهر الجاري. يقول عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية الدكتورعلي الأحمد في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد: "في السابق لم تنفذ تركيا طوعا ما تم الاتفاق عليه، وإنما جربت إرادة السوريين، وكذلك جربت الدعم الروسي لهذه الإرادة، وبالتالي تركيا الآن تنفذ بالإكراه ما تم الاتفاق عليه، وسوف تقوم بالتنفيذ، لأنها مجبرة أن تنفذ طوعا أو أن تنفذ بالإكراه ما تم الاتفاق عليه والملحقات التي لم تذكر، كاستمرار محاربة الإرهاب، واستمرار الضغط على الإرهابيين لإستئصالهم والانتهاء منهم، وهذا يأتي في عدة أشكال، منها عسكرية ومنها في محاولة استنهاض أهالي إدلب لأن ينقضوا على الإرهابيين ويتخلصوا منهم". التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة. إعداد وتقديم: عماد الطفيلي