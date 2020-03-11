تسييس كورونا يوسع الهوة بين إيران والسعودية

رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، على سؤال حول ادعاء السعودية بشأن عدم وضع أختام في جوازات سفر المواطنين السعوديين.

وقال موسوي، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول ادعاء السعودية بشأن عدم وضع أختام في جوازات سفر المواطنين السعوديين "الخارجية الإيرانية قدمت من قبل توضيحا بهذا الصدد ونحن نستغرب من إعادة طرح هذه القضية البسيطة تماما من قبل السعوديين".

يقول الإعلامي الإيراني محمد غروي في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:

"للأسف الشديد، أن نسمع مثل هذا الكلام في هذا التوقيت العصيب تحديدا من السعودية، وهذا كلام خارج عن موضوع الإنسانية وكل اللياقات الدبلوماسية، علما أن كل الدول تقريبا تعاني من مرض كورونا، وليس إيران فحسب، وإن كانت لديها الأرقام مرتفعة بعض الشيء عن غيرها".

بدوره يقول عضو مجلس الشورى السعودي السابق الدكتور محمد آل زلفة في حديث لإذاعتنا: "صحيح أن مرض لكورونا منتشر في كل أنحاء العالم، لكنه انتشر بشكل مخيف في إيران، والسلطات الإيرانية تسترت في البداية لفترة معينة بعدم الإعتراف بوجوده، وهناك عدد من المواطنين السعوديين ذهبوا إلى إيران، رغم وجود قانون سعودي يمنعهم من ذلك، وعملت إيران على التستر على وجودهم لديها. وهذا أمر لا يمكن القبول به".

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي