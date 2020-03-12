هل تهدف أمريكا بقصفها للفصائل العراقية ضرب عصفورين بحجر واحد؟

وصفت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، القصف الذي تعرضت له قوات من التحالف الدولي في معسكر التاجي شمال بغداد، بـ"العمل العدائي".

وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة "تعرض، مساء الأربعاء، معسكر التاجي إلى هجوم بصواريخ الكاتيوشا استهدف مناطق تواجد قوات التحالف مما أدى إلى سقوط 3 قتلى وعدد آخر من الجرحى من أفراد قوات التحالف".

وأضاف "يعد هذا الهجوم تحديا أمنيا خطيرا جدا وعملا عدائيا، وعليه وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بفتح تحقيق فوري لمعرفة الجهات التي أقدمت على هذا العمل العدائي والخطير وملاحقتها وإلقاء القبض عليها وتقديمها للقضاء ومهما كانت الجهة".

يقول رئيس مركز "أفق" العراقي للتحليل السياسي جمعة العطواني في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الصدد:

لم تنتظر القوات الأمريكية صدور التحقيقات التي تجريها غرفة العمليات المشتركة بالتعاون مع الجانب الأمريكي لمعرفة الجهات التي ضربت قاعدة التاجي العسكرية الأمريكية، وقامت بتوجيه ضربات عسكرية لمواقع فصائل الحشد الشعبي وفصائل عراقية أخرى، وأرادت من ذلك ضرب عصفورين بحجر واحد، أولا: الضغط على القائد العام للقوات المسلحة العراقية من أجل القبول بنصب الأمريكيين صواريخ باتريوت في قواعدهم بذريعة تعرضهم للإعتداءات المتكررة، وثانيأ: تحميل الحشد الشعبي المسؤولية،وتوجيه ضربة لهم لإضعافهم وتخفيف قوتهم.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي