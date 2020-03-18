لماذا يلجأ الأمريكيون إلى شراء الأسلحة في أوقات الشدة والأزمات؟

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن كلا من كاليفورنيا ونيويورك وواشنطن تشهد ارتفاعا كبيرا في مبيعات الأسلحة، على خلفية تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة أن سوق الأسلحة شهد ازدهارا ولاسيما في الولايات التي ضربها كورونا بقوة، وفي ولاية كاليفورنيا اصطف الأمريكيون في طوابير طويلة أمام متاجر الاسلحة.

في وقت يسعى بعض المشترين للأسلحة إلى حماية أسرهم من اللصوص في حالة نفاد الطعام والإمدادات بسبب ذعر الفيروس التاجي الذي يجتاح البلاد، يخشى آخرون من أن السلطات قد تقيد حقهم في شراء السلاح، بينما اشترى بعض الأمريكيين الآسيويين أسلحة لحماية أنفسهم من هجمات عنصرية محتملة.

يقول الخبير في الشؤون الدولية هاشم حسن محمد في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:

"الخوف من الإصابة أو التعرض للإصابة بفيروس كورونا ،أثار حالة من الهلع لدى المواطنين في جميع أنحاء العالم، وقد دفع بهم هذا الخوف إلى التهافت على شراء مستلزماتهم من السلع الاستهلاكية والتموينية،لكن لاحظنا أن الشعب الأمريكي أخذ منحى اخر في هذا المجال، وعبر عن طبيعة وشخصية المواطن الامريكي الذي ينتابه الخوف ولديه حالة من الهاجس الأمني الشديد، ولهذا يلجأ إلى شراء وتخزين الأسلحة بكثرة لديه وخاصة في أيام الشدة والأزمات، هذا أولا، وثانيا:لإنه لا يثق إلى حد كبير بالشرطة ورجال الأمن في حمايته، ويخشى أن يكون هناك انفلات أمني والاستعداد لحدوث أي طارئ".

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي