خبير: أزمة كورونا أظهرت أن مبدأ التضامن بين دول الاتحاد الأوروبي لا نفع له

اتفق قادة بلدان الاتحاد الأوروبي، على إغلاق الحدود الخارجية لدول الاتحاد لمدة ثلاثين يوما، في إطار إجراءات منع انتشار فيروس كورونا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في أعقاب قمة طارئة للاتحاد: "في ما يتعلق بمسألة إغلاق الحدود بين دول الاتحاد، فإن كل دولة من دول الاتحاد ستتخذ قرارها على حدة".

ويأتي ذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا بوتيرة متسارعة في أوروبا، وخاصة في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، حيث تم فرض الحجر المنزلي على السكان.

في الوقت نفسه، يرتفع الصوت في أوروبا موجها نقدا قاسيا لسياسة الهيمنة التي تفرضها الشركات الأمريكية والأوروبية على هذه الدول، والتي ظهرت بصورة العاجز في مواجهة فيروس كورونا.

يقول الخبير في الشؤون الدولية الدكتور وفيق ابراهيم في حديث لبرنامج «حول العالم» عبر أثير إذاعة «سبوتنيك» بهذا الصدد:" فكرة الاتحاد الأوروبي قامت على أساس السوق الأوروبية المشتركة، والدفع بالتنسيق المتكامل بين دول الاتحاد، إنما في ضوء السيطرة الأمريكية ، لكن ما يجري اليوم، هو بالعكس تماما لهذه الفكرة، فهناك اشتباك بالعمق بين هذه الدول الأوروبية، على خلفية انتشار فيروس كورونا وعدم التنسيق والمساعدة المتبادلة بينها وبين الولايات المتحدة أيضا".

بدوره يقول الخبير في الشؤون الأوروبية انطوان شاربنتيه في حديث لإذاعتنا:" إن أزمة تفشي كورونا في أوروبا، وما نتج عنها من أزمة انسانية وصحية، أظهرت أن مبدأ التضامن الذي هو أساس الاتحاد الأوروبي ليس له نفع، ما قد يؤثر على مصير الاتحاد الأوروبي في المستقبل".

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي