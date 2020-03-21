روحاني: إيران تتعرض لأقسى إرهاب اقتصادي أمريكي... وموسكو تطالب برفع العقوبات عن إيران

وقال الرئيس الإيراني في رسالته الموجهة إلى الشعب الأمريكي، إن "طهران تتعرض لأقسى إرهاب اقتصادي أمريكي في التاريخ والإدارة الأمريكية غير مستعدة للتخلي عن سياسة الضغوط القصوى وهي تناصر الفيروس عبر مواصلة العقوبات».

وأشار إلى أن الولايات المتحدة منذ انسحابها من الاتفاق النووي مع طهران في مايو 2018 فرضت أكثر من مئة حزمة من العقوبات التي استهدفت النظام الاقتصادي والمالي لإيران، مما أدى إلى أضرار بمليارات الدولارات للشعب الإيراني وقلص من قدرات إيران على مكافحة فيروس كورونا.

في الوقت نفسه، طالبت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية برفع العقوبات الأحادية المفروضة على إيران في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

يقول الخبير في شؤون غرب اسيا ربيع غصن في حديث لبرنامج «حول العالم» عبر أثير إذاعة «سبوتنيك» بهذا الصدد:

من الطبيعي أن تقوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية باتهام الولايات المتحدة بعرقلة جهودها في مجال مكافحة فيروس كورونا ، لإنها تقوم بالضغط على القطاع الأكثر أهمية في هذا السياق، ألا وهو القطاع الصحي الطبي،عبر معاقبة الشركات العالممية الطبية التي تتعاون مع إيران في هذا المجال.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي