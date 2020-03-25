سياسي يمني: اليمنيون دعاة سلام ويطالبون المجتمع الدولي بوقف الحرب في بلدهم

وجاء في بيان للأمم المتحدة صدر اليوم: يدعو الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، الأطراف المتقاتلة في اليمن إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية، والتركيز على التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق التفاوض، وبذل قصارى الجهود لمواجهة الانتشار المحتمل لـفيروس كورونا.

وأضاف غوتيريش: "لقد دمر الصراع الذي استمر لأكثر من خمس سنوات حياة عشرات الملايين من اليمنيين، كما يهدد القتال الدائر حاليًا، في الجوف ومأرب، بالتسبب بزيادة حدة المعاناة الإنسانية".

يقول السياسي اليمني أحمد البحري في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة «سبوتنيك":

بمناسبة مرور الذكرى الخامسة لشن الحرب على اليمن، لم يحقق التحالف العربي خلال مدة خمس سنوات من الحرب على اليمن أي من أهدافه، بل على العكس من ذلك، تزداد قوة اليمن في كل عام، على كافة المستويات وخاصة العسكرية ، وأصبح لدى الجيش اليمني واللجان الشعبية قدرة صاروخية وجوية كبيرة.

ويشير البحري إلى أن اليمنيين دعاة سلام، ويطالبون المجتمع الدولي بوقف الحرب في اليمن، ويؤكدون على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لحل شامل ومستدام للصراع في اليمن .

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي