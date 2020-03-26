خبير: عدم وجود آليات مراقبة لوقف إطلاق النار يؤدي إلى عدم التزام الأطراف الليبية بأي هدنة

احتدمت المعارك حول العاصمة الليبية طرابلس بعد قصف مكثف، رغم الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار للتعامل مع تفشي فيروس كورونا بعد رصد أول حالة إصابة به في البلاد.