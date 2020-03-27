قمة العشرين تؤكد أنه لا بد من توحيد الجهود الدولية لمجابهة الأخطار والتحديات الراهنة

أكد زعماء مجموعة العشرين في ختام قمة طارئة عبر الفيديو، أن الأولوية القصوى الآن هي لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم وتجاوز عواقبه، واتفقوا على تشكيل جبهة دولية موحدة لتحقيق هذا الهدف.

كما أكد قادة المجموعة في بيان، التزام المجموعة بالعمل معا على زيادة التمويل للبحث والتطوير في مجال اللقاحات والأدوية، والاستفادة من التقنيات الرقمية وتعزيز إطار التعاون الدولي العلمي.

وفي هذا السياق، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء قمة مجموعة العشرين سلسلة إجراءات لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم وتجاوز تبعاته.

واقترح بوتين على دول المجموعة إعداد خطة عمل مشتركة بهدف استقرار الوضع ودعم الاقتصاد واستعادة الثقة في الأسواق العالمية.

ودعا بوتين مجموعة العشرين إلى دراسة إمكانية إنشاء صندوق مالي دولي تحت رعاية صندوق النقد الدولي بهدف مساعدة الدول المتضررة بالفيروس، من خلال تقديم قروض طويلة الأمد بلا فائدة.

يقول المستشار بمركز الإعلام والدراسات العربية الروسية في الرياض، عبد العزيز بن رازن، في حديث لبرنامج «حول العالم» عبر أثير إذاعة «سبوتنيك»:

إن قمة مجموعة العشرين مهمة جدا واستراتيجية لتنسيق الجهود الدولية لمحاربة فيروس كورونا المستجد، ولإيجاد حلول للتحديات والمشاكل الراهنة. ولذا شارك فيها الى جانب قادة المجموعة، المنظمات الدولية المعنية كمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة، وكان لها قرارات مهمة تصب في مصلحة كل العالم.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي