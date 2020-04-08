إعلامي يمني: الشعب اليمني يأمل باستمرار الجهود السياسية الدولية لإيجاد تسوية سياسية في البلاد

أعلن السفير الروسي لدى اليمن، فلاديمير ديدوشكين، أن وباء كورونا لم يمنع من استمرار عملية السلام في البلاد، حيث يخطط طرفا النزاع لعقد محادثات بصيغة «أونلاين».

ولفت السفير إلى أن مارتن غريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هو الذي يقوم بالعمل الأساسي، عبر اتصالاته مع ممثلي كل من جماعة "أنصار الله" والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

يقول الإعلامي اليمني أيمن باحميد، في حديث لبرنامج «حول العالم» عبر أثير إذاعة «سبوتنيك» بهذا الصدد:

"ربما الأوضاع المتأزمة في اليمن استكملت عامها الخامس، وبدأنا العام السادس، وهناك خيبات أمل كبيرة من قبل الشعب، وخاصة من فئة الشباب، لأنهم كانوا يعتقدون أن هذه الأزمة والدوامة لن تستمر طويلا، وربما أيضا كان هذا هو الرهان الذي انطلقت منه «عاصفة الحزم» على أساس أن تكون عملية سريعة لإنقاذ اليمن واستعادة الدولة،لكن للأسف دخلنا في نفق مظلم، لا نعلم متى نخرج منه، حيث تطورت الأحداث وتشعبت الأمور، لكن يبقى الأمل لدى الشعب اليمني بأن تستمر الجهود السياسية الدولية والعربية المشكورة من أجل إيجاد تسوية سياسية في البلاد".

ويشير باحميد إلى أن أزمة كورونا الحالية ربما قد تدفع بجميع الأطراف المتنازعة إلى إعادة تقييم مواقفهم، والعمل باتجاه إيجاد تسوية سياسية تخرج البلاد من هذه الأزمة، وليس أمامنا كشعب يمني إلا أن نأمل ذلك.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي