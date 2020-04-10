أكاديمي: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تسيس القرارات الدولية لصالح الغرب

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس الماضي، أن التقرير الأخير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول سوريا تم إعداده بمخالفات لمبادئ إجراء التحقيقات المتبعة وأعراف القانون الدولي، وأن "دائرة ضيقة من الدول ذات المصلحة" فرضت قواعدها على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

يقول عضو أكاديمية القضايا الجيوسياسية الدكتور علي الأحمد في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد، من المعروف أن كثير من مفاصل المؤسسات الدولية مخترقة من قبل أجهزة الاستخبارات الغربية، خاصة بعد رحيل الاتحاد السوفياتي، وبهذه الفترة كانت الولايات المتحدة الأمريكية مستفردة في العالم ،وفي هذه المنظمة الدولية، هذا من جانب، ومن جانب اخر، هي مخترقة على المستوى الاداري وعلى المستويات الفنيةالاخرى. وبالتالي لديها القدرة القوية جدا لحد الان على تسيس القرارات الدولية لصالح الغرب.

ويشير الأحمد إلى أن أزمة جائحة فيروس كورونا جاءت لتظهر بأن هذا الأمر ليس لصالح الغرب والشرق، وبالتالي ليس لصالح الشعوب كافة بما فيها الشعوب الغربية. وإنما يصب في مصلحة مجموعات قليلة جدا تريد أن تحتكر السلطة لنفسها على المستوى العالمي.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي