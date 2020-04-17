موسكو ترفض تغيير مسميات المنظمات الإرهابية لأن المضمون يبقى نفسه

قال السفير الروسي في دمشق ألكسندر يفيموف، في مقابلة صحفية، إن موسكو تعول على أنقرة لاتخاذ إجراءات فصل المعارضة المسلحة المعتدلة عن الإرهابيين في إدلب وتحييدهم، منوها بأن إعادة تسميتهم لن يغير من طبيعتهم الإرهابية.

يقول الباحث السياسي غسان يوسف في حديث لبرنامج «حول العالم» عبر أثير إذاعة «سبوتنيك» بهذا الصدد:

ما صرح به السفير الروسي في دمشق يعكس وجهة النظر الروسية الرسمية من حقيقة الوضع في إدلب، ويؤكد ما كان يقوله الرئيس فلاديمير بوتين وكل من وزيري الخارجية والدفاع، من أنه لا يمكن أن يكون هناك هدنة مع المجموعات الإرهابية، وأن تبقى هناك، وإنما يجب القضاء عليها نهائيا.

ويشير يوسف إلى أن تركيا عندما حاولت تغيير اسم "جبهة النصرة" إلى "هيئة تحرير الشام" وغير ذلك، رفض الروس هذا الأمر، وما زالوا يصرون على القول، إن هذه الجماعات هي إرهابية وقاعدية وتنتمي إلى تنظيم القاعدة الدولي، وأيضا هناك الكثير من المنظمات الإرهابية في إدلب التي أتت من الخارج، كالحزب الإسلامي التركستاني (الصين) وأجناد القوقاز (روسيا) والجماعات الطاجيكية والكتيبة الألمانية، وكل هذه المجموعات الإرهابية لا يمكن أن تكون طرفا في أي صلح أو أي اتفاق.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي