خبير: لن يقبل "أنصار الله" بوقف إطلاق النار دون فك الحصار الشامل

عقد مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة الماضي، اجتماعا افتراضيا عبر الفيديو، أكد فيه المبعوث الأممي مارتن غريفيث، إنه أطلع طرفي النزاع في اليمن على حزمة من المقترحات الرامية إلى وقف القتال في البلاد وتكثيف الجهود لمنع تفشي كورونا. ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في اليمن.

وقال الخبير العسكري، العميد شارل أبي نادر، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:

النقطة الأساسية والتي تميز أي وقف لإطلاق النار في اليمن، هي فك الحصار وفتح المعابر، لأن وقف إطلاق النار الآن دون فك الحصار، هو عمليا لمصلحة التحالف، والذي فشل ميدانيا ولم يعد لديه أية إمكانية للنجاج ومتابعة معركته.

ويرى العميد أبي نادر، أنه بعد تطوير الحوثيين والجيش اليمني المتحالف معهم، للقدرات العسكرية الاستراتيحية، من صواريخ باليستية وطيران مسير ودفاع جوي، أصبح التحالف يجد في وقف إطلاق مخرجا لجمود عملياته العسكرية.

وأشار أبي نادر إلى أن "أنصار الله"، لن يقبلوا بوقف إطلاق النار إذا لم يكن من ضمن مسار متكامل، يتم فيه فك الحصار والشروع جديا بتسوية سياسية تأخذ بعين الاعتبار الوضع الميداني والعسكري والسياسي للحوثيين بعد صمودهم لخمس سنوات في مواجهات صعبة. خاصة بعد الدمار والخسائر التي لحقت بهم، ولم يعد يوجد لديهم ما يخسرونه، لذلك أعتقد أن هذه هي مفاتيح أي وقف لإطلاق النار في اليمن.

إعداد وتقديم : عماد الطفيلي