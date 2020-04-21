الشيخ السنوسي: كل القبائل الليبية تساند الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر

تناقش حلقة اليوم من برنامج «حول العالم» آخر تطورات الأحداث السياسية والميدانية في ليبيا، وموقف القبائل الليبية مما يجري من صراع في البلاد.

يقول الشيخ السنوسي الحليق، رئيس المجلس الأعلى لقبائل زويا الليبية، في هذا السياق، إن:

© Photo / الشيخ السنوسي الحليق الشيخ السنوسي الحليق، رئيس المجلس الأعلى لقبائل زويا الليبية يقابل عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي طرابلس. غير أن مجلس قبائل ليبيا عقد اجتماعا لجميع القبائل في ترهونة، ضم ما يقارب 7 آلاف شخص، على مستوى كل ليبيا.

ويشير الشيخ السنوسي إلى أن الاجتماع القبائلي في ترهونة أصدر قرارا ضد التدخل الخارجي التركي للأراضي الليبية. كما يساند القوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر بشكل لا محدود. والقبائل الليبية متحالفة الآن في المنطقة الشرقية وفي المنطقة الجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية ومنطقة الجنوب، وكلها تؤيد الجيش الليبي، وهم مع الدولة التي تحارب بمؤسساتها الأمنية الشرعية (الجيش والشرطة) الإرهاب في كل مكان. ويرفضون بشكل قاطع تواجد الميليشيات المسلحة غير الشرعية.

كما أن الشعب الليبي بطبيعته يتوحد في وجه كل الغزاة الأجانب مهما كانت الاختلافات فيما بينهم.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي