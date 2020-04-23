هل تنتعش «خلايا داعش» الإرهابية في ظل فيروس كورونا؟

يقول رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية الدكتور عدنان السراج في حديث لبرنامج «حول العالم» عبر إذاعة «سبوتنيك» بهذا الصدد:

ويشير السراج إلى أن القوات المسلحة العراقية تقوم بعمليات مسح وضرب وحملات مركزة للعديد من هذه المواقع. لكن الوضع حاليا يختلف عما كان عليه الوضع في 2014 وما قبله، وما حصل من تمدد لتنظيم "داعش" آنذاك، فالخلايا النائمة الإرهابية تقوم اليوم بعمليات تواصل لربط نفسها بخطوط تكاد تكون صعبة الوصول إليها من حيث التضاريس والأماكن التي يختبئون فيها، بين محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين، وهذه المناطق تكاد تكون قابلة لتحرك هذه المجموعات. غير أن القوات الأمنية العراقية تتابع هذه النشاطات وتحاول تحديد وتحجيم قدرات هؤلاء الإرهابيين.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي